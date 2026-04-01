Wolf Theiss: Neuer Partner und Counsel für Wettbewerbsrecht

Warschau. Wolf Theiss holt Mikołaj Piaskowski und Michał Derdak für das polnische Competition & Antitrust-Team an Bord.

Mikołaj Piaskowski (Partner) und Michał Derdak (Counsel) sind neu in der Wettbewerbsrechtspraxis von Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss in Warschau. Die Ernennungen stärken die Competition- und Antitrust-Beratung der Wirtschaftskanzlei mit Wiener HQ sowohl in Polen wie auch in der gesamten CEE/SEE-Region, heißt es dazu.

Die Laufbahnen

Piaskowski verfüge über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Merger Control, Antitrust, Verbraucherschutz und staatliche Beihilfen. Er war zuvor in führender Position für internationale Anwaltskanzleien in Polen tätig (u.a. Baker McKenzie, Anm.d.Red.). Michał Derdak, der sich im März Wolf Theiss angeschlossen hat, bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung im Wettbewerbs- und Verbraucherrecht ein.