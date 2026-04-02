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Steuer, Veranstaltung

Die Aggsteiner Steuergestaltungstage starten am 1. Juli 2026

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Steuern & Optimierung. Die 8. Aggsteiner Steuergestaltungstage der ASW finden von 1. bis 2. Juli 2026 statt. Es geht um aktuelle Themen von Asset Deal bis Luxus-Immobilie.

Die 8. Aggsteiner Steuergestaltungstage widmen sich laut Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) wieder aktuellen Steuergestaltungsmöglichkeiten bei Immobilien, Beteiligungen, Umsatzsteuer und Unternehmensverkauf. Die fachliche Leitung hat MMag. DDr. Klaus Wiedermann.

Viel Neues bei (Luxus-)Immobilien

Behandelt werden Neuerungen für die Optimierung der Ertragsteuern und der Grunderwerbsteuer bei Immobilienübertragungen; weiters bei Umgründung, Fruchtgenuss und Immobilienvergesellschaftung (GmbH versus KG); bei Unternehmens- und Vermögensnachfolge, bei der Vermietung von Luxusimmobilien an Gesellschafter und Stiftungsbegünstigte u.a.

Im Bereich der Umsatzsteuer geht es um die deutlich geänderten Regeln bei der Vermietung von Luxusimmobilien ab 2026 (umsatzsteuerliche Aspekte); um das Gestaltungsinstrument Organschaft im Lichte der aktuellen Rechtsprechung; die Vermeidung von Registrierungspflichten, die Sanierung von missglückten Geschäftsfällen, um aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen aus der (Betriebsprüfungs-)Praxis usw. Neuerungen gibt es auch bei Kleinunternehmerregelung, Plattformwirtschaft – VAT in the Digital Age (ViDA) u.a.

Den Unternehmensverkauf optimieren

Im Bereich Unternehmensverkauf geht es unter anderem um die Rechtsformwahl und Optimierung der Finanzierung, um Asset Deal vs. Share Deal, den Verkauf über Personengesellschaftsstrukturen, Kaufpreisoptimierung und Verkehrsteueroptimierung.

Auch aktuelle Steuerfragen bei Personengesellschaften, bei Umgründungen und innerhalb von (ausländischen) Holdinggesellschaften werden laut Veranstalter erörtert.

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