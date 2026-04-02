Industrie-Merger: Österreichische SGS geht an SPIE mit Saxinger

Dorf an der Pram. Der Industriekonzern SPIE übernimmt die oberösterreichische SGS mit rund 180 Mio. Euro Umsatz. Die Kanzleien KPMG und Saxinger sind behilflich.



Wirtschaftskanzlei Saxinger hat die Griesmaier Privatstiftung als Eigentümerin der SGS Industrial Services Gruppe beim Verkauf an die SPIE Germany Switzerland Austria GmbH rechtlich beraten, so eine Aussendung.

Das Unternehmen

SGS ist ein weltweit tätiger Spezialist für die mechanische Montage und elektrische Installation von Industrieanlagen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dorf an der Pram (OÖ) beschäftigt rund 800 Mitarbeitende und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 180 Millionen Euro.

Der Käufer SPIE ist ein führender multitechnischer Dienstleister in den Bereichen Energie und Kommunikation mit mehr als 55.000 Mitarbeitenden weltweit und einem Umsatz von rund 10,4 Milliarden Euro.

Im Zuge der Transaktion soll SGS innerhalb der SPIE-Division „Industrial Services“ als eigenständige Geschäftseinheit weitergeführt werden. Das bestehende Managementteam bleibe erhalten und werde das operative Geschäft auch künftig verantworten.

Ziel der Transaktion sei es, die Marktposition im Bereich der Industriedienstleistungen weiter auszubauen, Synergien zu nutzen und langfristiges Wachstum insbesondere im Zuge der Energie- und Industriewende zu sichern. SGS sei überwiegend in Deutschland tätig; mit der Akquisition stärke SPIE gezielt seine strategische Position für Industriedienstleistungen und vertiefe das Leistungsspektrum durch eine höhere Eigenleistungstiefe insbesondere in der elektrischen und mechanischen Errichtung von Anlagen und Kraftwerken. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen.

Die Beratungsteams

Das Transaktionsteam von Saxinger für die SGS-Eigentümerin wurde von den Partnern Wolfgang Lauss und Sebastian Hütter geleitet, die die Mandantin in sämtlichen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion begleitet haben.

SPIE wurde federführend von Latham Watkins Düsseldorf (Ingo Strauss, Lucas Schweitzer und Katharina Intfeld) beraten.

Als österreichischer Local Counsel für SPIE fungierte KPMG Law.