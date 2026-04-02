Logistik-Übernahme: FMS kauft Front Shipping mit PwC

Norwegen/Deutschland. PwC Legal berät Fr. Meyer’s Sohn (FMS) bei der Übernahme des norwegischen Logistikers Front Shipping.

Ein multidisziplinäres Team von PricewaterhouseCoopers AG Rechtsanwaltsgesellschaft (PwC Legal) und weiteren aus dem Netzwerk von PricewaterhouseCoopers (PwC) stammenden Beratern hat Fr. Meyer’s Sohn (GmbH & Co.) KG bei der Übernahme des norwegischen Logistikunternehmens Front Shipping AS beraten, so eine Aussendung.

PwC Legal Deutschland habe FMS insbesondere bei der Due Diligence sowie dem Entwurf, der Verhandlung und dem Abschluss des Unternehmenskaufvertrages und weiterer Transaktionsdokumentation rechtlich beraten. Zu steuerlichen Themen wurde FMS von Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS (PwC Norwegen) beraten.

Die Unternehmen

FMS ist ein familiengeführtes, international tätiges Speditionsunternehmen mit rund 1.300 Beschäftigten. Front Shipping ist auf dem norwegischen Markt insbesondere in der Projektlogistik und bei Containertransportlösungen tätig. Nach der Übernahme eines schwedischen Logistikunternehmens stelle die Integration von Front Shipping den nächsten wichtigen Schritt beim Aufbau einer starken Plattform von FMS in Skandinavien dar.