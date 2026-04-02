Mehrere Beförderungen bei Kanzlei Hasch und Partner

Wien/Linz. Wirtschaftskanzlei Hasch und Partner macht Oliver Walther zum Parnter in Wien und befördert zwei Kollegen.

Mit Oliver Walther verstärke ein erfahrener Arbeits- und Vergaberechtler den Wiener Standort als Partner, so eine Aussendung. Zeitgleich werden Alexander Milla und Onurcan Arslan zu Partnern ernannt – beide sind seit Jahren für die Sozietät tätig. In Linz erhöhen Reinhard Kollros und Johannes Wolfgruber ihre Beteiligungen. Walthers Eintritt bei Hasch und Partner war bereits 2022 verkündet worden.

Die Laufbahnen

Oliver Walther begann seine Karriere 2002 als Unternehmensjurist im Alcatel-Konzern und war u.a. Partner bei der Wiener Wirtschaftskanzlei Preslmayr.

Alexander Milla ist seit September 2022 Rechtsanwalt, seine Schwerpunkte liegen in den Themenbereichen der Unternehmensgründung und -nachfolge, Umgründungsrecht, M&A sowie im Liegenschaftsbereich.

Onurcan Arslan ist seit Dezember 2022 Rechtsanwalt, seine Schwerpunkte liegen in den Themenbereichen Restrukturierung und Insolvenzrecht, Prozessrecht sowie im Baurecht.

Johannes Wolfgruber ist hauptsächlich in den Bereichen Gesellschafts- und Unternehmensrecht, M&A, Vertragsrecht sowie Erbrecht und insbesondere in seinem Spezialgebiet Privatstiftungsrecht tätig. Darüber hinaus ist er Lektor und Fachvortragender.

Die Schwerpunkte von Reinhard Kollros liegen laut den Angaben insbesondere in den Bereichen Immobilienrecht, Bauvertragsrecht, Gesellschafts- und Unternehmensrecht sowie Arbeitsrecht. Zusätzlich ist er langjährig als Fachvortragender laufend tätig.