UniCredit Bank Austria: Hönigsberger leitet Medium Corporates

Wien. Sabine Hönigsberger (55) leitet jetzt den Bereich Medium Corporates der UniCredit Bank Austria. Sie kommt von der Ersten.

Sabine Hönigsberger hat mit 1. April 2026 die Leitung des Bereichs Medium Corporates der UniCredit Bank Austria übernommen, so eine Aussendung. Sie folgt in dieser Funktion Bernd Meister nach, der nach einer erfolgreichen Karriere in den wohlverdienten Ruhestand eintrete.

Die Laufbahn

Hönigsberger begann ihre Karriere laut den Angaben in der UniCredit Bank Austria (damals Creditanstalt bzw. Bank Austria Creditanstalt), wo sie u.a. für die Strukturierung internationaler Finanzierungen verantwortlich war. 2011 wechselte sie zur Erste Group, wo sie u.a. Führungsverantwortung im Bereich Large Corporates übernahm. Zuletzt leitete sie den Bereich SME der Erste Bank. Sabine Hönigsberger hat Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaft studiert.

Das Statement

„Mit Sabine Hönigsberger konnten wir eine der profiliertesten Managerinnen im österreichischen Firmenkundengeschäft für diese Rolle gewinnen. Sie verbindet jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich – von KMU bis zu Large Corporates – mit ausgeprägter Vertriebskompetenz, strategischem Weitblick und einer klaren, unternehmerischen Führung“, so Dieter Hengl, Vorstand Corporates der UniCredit Bank Austria. „Bernd Meister danke ich sehr herzlich für seinen engagierten und langjährigen Einsatz für unsere Kund:innen und unsere Bank und wünsche ihm alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.“