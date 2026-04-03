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Raiffeisen kauft Garanti BBVA mit Kanzlei Schönherr

Raiffeisen Bank International (RBI) ©S. Klimpt

Rumänien/Österreich. Schönherr berät Raiffeisen Bank International (RBI) beim Kauf der Garanti BBVA Group Romania um 591 Mio. Euro.

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat die Raiffeisen Bank International AG und ihre rumänische Tochter Raiffeisen Bank SA bei der Übernahme von 100% der Anteile der Garanti BBVA Group Romania beraten. Zum Kaufobjekt gehören die Garanti Bank SA und die Leasing-Geschäftseinheit Motoractive IFN SA. Verkäufer sind Töchter der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) aus Argentinien.

Die Übernahme

Die Transaktion soll laut einer Aussendung die Position der Raiffeisen-Bankengruppe auf dem rumänischen Markt stärken. Auf Basis der Marktanteile im ersten Halbjahr 2025 wird Raiffeisen Bank SA demnach zum drittgrößten Anbieter avancieren.

Auf eigenständiger Basis hatte Raiffeisen Bank SA zuletzt Aktiva von 17,5 Milliarden Euro und rund 2,3 Millionen Kunden. Garanti BBVA Group Romania kam auf 4 Milliarden Euro Assets und rund 2 Prozent Marktanteil.

Das Beratungsteam

Für RBI waren das Banking & Finance- und das Corporate/M&A Team von Schönherr aktiv. Der Abschluss der Transaktion wird – nach Vorliegen der nötigen Genehmigungen – für das vierte Quartal 2026 erwartet; das Competition, EU & Foreign Trade Team von Schönherr ist bei den entsprechenden Verfahren behilflich.

Das Schönherr-Beratungsteam für Raiffeisen wurde von Partner Matei Florea (Banking & Finance) und Partner Mădălina Neagu (M&A; beide Schönherr Rumänien) geleitet. Aktiv waren auch Katerina Kaloyanova-Toshkova, Silviu Lazăr, Narcisa Oprea, Veronica Das Alexeev, Cristina Tudoraș, Alina Cristea, Mihaela Popescu und Catrinel Ghinea. In Sachen Merger Control und FDI ist Georgiana Bădescu (Partner) koordinierend aktiv, unterstützt von Darius Trușculete und Teodora Burduja.

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