Saxinger macht Laura-Sophie Mair zur neuen Counsel

Wels. Kanzlei Saxinger ernennt Laura-Sophie Mair zur Counsel. Ihre Themen sind Corporate sowie IP/IT-Recht.

Die Saxinger Rechtsanwalts GmbH (SCWP Schindhelm-Allianz) gibt die Beförderung von Laura-Sophie Mair zur Counsel am Standort Wels bekannt. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt in den Bereichen Corporate und IP/IT Recht, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Mag. Laura-Sophie Mair ist seit 2018 bei Saxinger an Bord, zunächst als studentische Mitarbeiterin („Runnerin“) sowie Praktikantin im Rahmen des practice4jus Praktikums und später als Rechtsanwaltsanwärterin. Ihre juristische Ausbildung absolvierte sie an der Johannes Kepler Universität in Linz, an der sie 2020 ihr Studium der Rechtswissenschaften abschloss (Mag.a iur.).

Während ihrer Ausbildungszeit als Rechtsanwaltsanwärterin absolvierte sie 2022 die Gerichtspraxis im Sprengel des Oberlandesgerichtes Linz. Im Juni 2024 legte sie die Rechtsanwaltsprüfung erfolgreich ab.