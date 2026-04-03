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Wirtschaftsprüfer PIA kommt nach D/A/CH mit Hengeler Mueller

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Prüfung & Business. Der Accountancy- und Audit-Anbieter PIA aus Belgien schließt einen Pakt mit LADM in Deutschland. Kanzlei Hengeler Mueller berät.

Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller berät die PIA Group International bei ihrem strategischem Markteintritt in Deutschland, so eine Aussendung.

Die Unternehmen

Die PIA Group International ist ein internationaler Anbieter von Accountancy-, Advisory- und Audit-Dienstleistungen mit Sitz in Gent, Belgien. Sie geht eine strategische Kooperation mit LADM Aymans Bacht (LADM) ein, einer multidisziplinäre Berufsausübungsgesellschaft mit fünf Niederlassungen und 130 Mitarbeitenden in Nordrhein-Westfalen.

Im Rahmen ihres Markteintritts in Deutschland hat die PIA Group die PIA Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und als Gesellschafterin der LADM die PIA Deutschland NRW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gegründet. PIA Group und LADM streben laut den Angaben mit ihrer Kooperation die Marktführerschaft in der grenzüberschreitenden Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung zwischen Deutschland und den Niederlanden an.

Family Office wird Wirtschaftsprüfer

Durch die strategische Partnerschaft mit LADM wachse die Zahl der Mitarbeitenden der PIA Group auf knapp 3.500 an. Zur Gruppe gehören insgesamt 75 Kanzleien an über 150 Standorten, die in Summe einen Jahresumsatz von rund 500 Millionen Euro generieren.

Die PIA Group ist eine der am schnellsten wachsenden internationalen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgruppen, die nach Belgien, den Niederlanden und Luxemburg ihre Aktivitäten nun auch auf Deutschland erstreckt, heißt es dazu weiter. Sie gehört mehrheitlich zu Baltisse, dem Family Office des belgischen Unternehmers Filip Balcaen.

Das Beratungsteam

Hengeler Mueller hat die PIA Group zu berufsrechtlichen, regulatorischen und gesellschaftsrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten. Aktiv waren im Bereich Berufsrecht/Regulatorik Prof. Dirk Uwer (Partner) und Manuel Joseph (Associate, beide Düsseldorf) sowie im Gesellschaftsrecht Annika Clauss (Partner, Frankfurt).

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