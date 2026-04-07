 Open menu
Business, Recht, Tools

Deloitte entdeckt im AI-Hype die vernachlässigten Menschen

Gudrun Heidenreich ©Deloitte / Feelimage

Arbeitswelt & Organisation. Unternehmen setzen AI auf breiter Front ein – und machen dabei viele Fehler, so eine Deloitte-Studie.

Die Arbeitswelt steht an einem Wendepunkt, heißt es in einer Aussendung von Big Four-Multi Deloitte: Die rasante Entwicklung von Artificial Intelligence (AI) verändere Arbeitsprozesse schneller, als sich Unternehmen organisatorisch anpassen können. Während immer mehr Beschäftigte AI im Arbeitsalltag nutzen, fehlen in vielen Unternehmen noch entsprechende Rahmenbedingungen, um das volle Potenzial der Technologie auszuschöpfen. Die Führungskräfte sind am Zug: Sie müssen die wichtige Mensch-Maschinen-Interaktion vorantreiben, so Deloitte.

Die Studie

Eine Deloitte Studie unter 9.000 Führungskräften aus 76 Ländern, darunter auch Österreich, zeigt demnach: AI verändert Arbeitsprozesse schneller, als sich Strukturen und Unternehmenskulturen anpassen können.

„Geschwindigkeit wird bei der AI-Integration in Arbeitsprozesse zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor“, so Gudrun Heidenreich-Pérez, Partnerin bei Deloitte Österreich: „Die Unternehmen haben das erkannt. 7 von 10 Führungskräften erklären die Steigerung des Tempos und die Erhöhung der Wendigkeit in den nächsten drei Jahren zu ihrer primären Wettbewerbsstrategie. Nun müssen dieser Absichtserklärung auch Taten folgen.“

Die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine

Schon jetzt sei AI bei fast zwei Drittel der Unternehmen Teil des Alltags, doch nur 14% gestalten aktiv die Zusammenarbeit zwischen Mensch und AI. Die Mehrheit (59%) verfolge im Zusammenhang mit AI einen ausschließlich technologiezentrierten Ansatz und lasse damit viel Potenzial ungenützt.

„Der echte Mehrwert von AI entsteht nicht durch die Technologie allein. Entscheidend ist, wie Mitarbeitende sie nutzen – mit Urteilsvermögen und Kreativität“, so Isabella Schleifer, Director bei Deloitte Österreich. Diese bewusste Gestaltung sei eine neue Managementkompetenz. Sie erfordert, dass Arbeit, Rollen und Prozesse neu definiert werden. Dazu gelte es den entsprechenden Rahmen zu setzen und Verantwortlichkeiten sowie Entscheidungsstrukturen zu regeln.

Klare Organisation für effektivere Nutzung

Klare Abläufe wie beispielsweise „Human-in-the-Loop“, bei dem der Mensch die AI-Ergebnisse prüft, können laut Deloitte für Klarheit und eine effektivere Nutzung sorgen. Zudem brauche es eine Experimentier- und Lernkultur, die kontinuierliches Lernen in den persönlichen Arbeitsalltag integriert statt isoliert im Trainingsprogramm fördert.

„Die besten Lösungen basieren auf dynamischer, interdisziplinärer Zusammenarbeit. Das klassische Organisationsmodell wird dem Anspruch an Geschwindigkeit oft nicht gerecht, denn funktionale Silos bremsen. Der Wettbewerbsvorteil entsteht durch flexible Orchestrierung von Skills, Daten und Technologie“, so Schleifer.

Verantwortung will übernommen werden

Mit der steigenden Präsenz von AI im Arbeitsalltag gewinnen auch Fragen nach Vertrauen und Verantwortung an Bedeutung, heißt es: AI-erstellte Lebensläufe, Arbeitsproben oder Entscheidungsgrundlagen sind bereits heute Teil vieler Geschäftsprozesse. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass nur 5% der Unternehmen aktiv Maßnahmen setzen, um über die Zuverlässigkeit und Herkunft ihrer Daten Bescheid zu wissen. Ebenso wenig sehen sich bei Entscheidungsrechten und Governance-Strukturen ausreichend vorbereitet.

„Unternehmen müssen Verantwortungen festlegen, die Verlässlichkeit von Daten sichern und Arbeit neu gestalten. Es muss klar definiert werden, in welchen Situationen Algorithmen Entscheidungen treffen können und wann menschliches Eingreifen erforderlich ist. Nur so lassen sich die Potenziale von AI ausschöpfen, ohne dass Sicherheitsbedenken zum Hemmnis werden“, so Gudrun Heidenreich-Pérez.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich gratis in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Deloitte: „KI-Einsatz kann auch zu steigendem Personalbedarf führen“
  2. Fachverlag Manz geht von April bis Juni auf KI Roadshow
  3. KI bei den Steuerberatern: TPA setzt auf „sinnvollen Einsatz im Alltag“
  4. Cyber-Bedrohungen: Mehr Angriffsversuche, doch die Furcht sinkt

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Deloitte entdeckt im AI-Hype die vernachlässigten Menschen

Horváth macht Stefan Leber zum Partner für CFO-Beratung

Was ist ein Start-up wert: Webinar mit Hansi Hausmann

EHL macht Daniela Logar zur Leiterin Transaction Advisory

Arthur D. Little: Manuela Fürst wird Senior Advisor

Neu in Finanz:

UniCredit Bank Austria: Hönigsberger leitet Medium Corporates

Iran-Krieg bremst Börsegänge massiv – außer bei Rüstungsfirmen

Nachhaltige Investmentfonds boomen – aber nur die „hellgrüne“ Sorte

Zittert, ihr Banken: Die Stunde der Nicht-Banken ist gekommen

Wiener Städtische: Christoph Bachlechner leitet Partnervertrieb

Neu in Recht:

Interview: Wirtschaftskanzlei Saxinger zwei Jahre nach der Neuaufstellung

Kein KV für Bundesliga-Fußballer: Gericht zeigt die rote Karte

Saxinger macht Laura-Sophie Mair zur neuen Counsel

Raiffeisen kauft Garanti BBVA mit Kanzlei Schönherr

Mehrere Beförderungen bei Kanzlei Hasch und Partner

Neu in Steuer:

Seminar Oberlaa: Vorsicht neue Gebäude-Abschreibung

Wirtschaftsprüfer PIA kommt nach D/A/CH mit Hengeler Mueller

Die Aggsteiner Steuergestaltungstage starten am 1. Juli 2026

Deloitte: „KI-Einsatz kann auch zu steigendem Personalbedarf führen“

Seminar Oberlaa: Den Gewinnfreibetrag optimieren und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Team der WU Wien kommt bei der CFA Research Challenge in die nächste Runde

Uni Salzburg erforscht die dunkle Seite von Führungskräften

So funktioniert das neue Lehramtsstudium

Wirtschaftsuni Wien hat die AACSB-Akkreditierung verlängert

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Neu in Personalia:

Horváth macht Stefan Leber zum Partner für CFO-Beratung

Saxinger macht Laura-Sophie Mair zur neuen Counsel

Mehrere Beförderungen bei Kanzlei Hasch und Partner

UniCredit Bank Austria: Hönigsberger leitet Medium Corporates

Wolf Theiss: Neuer Partner und Counsel für Wettbewerbsrecht

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Deloitte entdeckt im AI-Hype die vernachlässigten Menschen

RTR: Wieder mehr Verfahren bei Kommunikationsdiensten

Deloitte: „KI-Einsatz kann auch zu steigendem Personalbedarf führen“

Fachverlag Manz geht von April bis Juni auf KI Roadshow

KI bei den Steuerberatern: TPA setzt auf „sinnvollen Einsatz im Alltag“