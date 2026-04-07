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Business, Personalia

Horváth macht Stefan Leber zum Partner für CFO-Beratung

Stefan Leber ©Horváth

Wien. Die Managementberatung Horváth befördert Stefan Leber (43) in die Partnerschaft in Österreich.

Die Managementberatung Horváth hat Stefan Leber mit 1. April zum Partner ernannt, so eine Aussendung. Leber betreue Unternehmen in unterschiedlichen Industrien bei Transformations- und Finance-Projekten. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen demnach im Bereich CFO-Strategie, Organisation, Kosten- und Performance- Optimierung sowie der strategischen Positionierung von Horváth in Österreich im Kontext von AI- & Digital-Transformation.

Man investiere in „Persönlichkeiten, die tiefgehende Expertise mit unternehmerischem Denken und konsequenter Umsetzungsstärke verbinden“, so Stefan Bergsmann, Partner und Geschäftsführer bei Horváth in Österreich. Der Wiener Standort von Horváth sei in den vergangenen Jahren ausgebaut und um neue Themenfelder wie Restrukturierung, Treasury und Einkauf erweitert worden.

Die Laufbahn

Stefan Leber begann seine Berufslaufbahn 2007 bei der Semperit Gruppe (u.a. Head of Group Controlling). Nach weiteren Management-Stationen in der produzierenden Industrie war er im Bereich Restrukturierung und Turnaround-Management tätig. Seit 2017 ist er bei Horváth, zunächst als Senior Project Manager, später als Principal und Associate Partner. In dieser Zeit verantwortete er den Ausbau der Business Unit CFO Strategy & Performance Management in Österreich.

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