Interview: Wirtschaftskanzlei Saxinger zwei Jahre nach der Neuaufstellung

Linz/Wien. Managing Partner Immanuel Gerstner schildert im Interview die Ergebnisse von Re-Branding und strategischer Neuausrichtung bei Wirtschaftskanzlei Saxinger (Schindhelm Allianz).

Extrajournal.Net: Im Frühjahr 2024 hat sich Saxinger, Chalupsky & Partner als Teil der Schindhelm Allianz – die damals noch SCWP Schindhelm hieß – in Saxinger umbenannt. Was waren die Gründe?

Immanuel Gerstner: Weil auch wir uns verändern und ständig weiterentwickeln und weil wir uns noch besser für die Zukunft aufstellen wollten – mit neuen Partnern, einem einprägsamen, klaren Namen und noch frischeren Ideen. Seit der Gründung der Gesellschaft hat sich viel bewegt. Mit Stolz blickt die Kanzlei auf Ihre Wurzeln zurück, die mittlerweile fast 80 Jahre zurückreichen. 2027 feiern wir unser 80-jähriges Bestehen. Diese beachtliche Zeitspanne zeugt von verantwortungsvollem Handeln und langjähriger Erfahrung sowie der Fähigkeit, sich stets an Veränderungen anzupassen.

Der neue Name soll Klarheit schaffen

Mit dem Namenswechsel wollten wir zum einen die Verbundenheit mit den Werten und den Erfolgen der Vergangenheit betonen, während wir gleichzeitig den Weg für innovative Entwicklungen, klare Strukturen und eine vielversprechende Zukunft ebnen. Zusätzlich haben wir unseren Mandant:innen mit diesem Schritt gezeigt, dass wir nicht nur in Sachen Wirtschaftsrecht, sondern auch mit unserem Namen absolute Klarheit schaffen.

Wie hat sich die Umbenennung bewährt? Gibt es weitere Schritte, die Saxinger bei Namensgebung, Auftritt usw. vollziehen möchte?

Immanuel Gerstner: Wir haben darauf sehr gutes Feedback sowohl marktseitig als auch intern von unseren Partner:innen und Mitarbeiter:innen, die sich sofort damit identiﬁzieren konnten, bekommen. Als Kanzlei konnten wir mit diesem Schritt unsere Stellung am Markt unterstreichen und auch als Arbeitgeber für junge Juristinnen und Juristen noch attraktiver werden.

Zudem ging die Umbenennung mit einer Verjüngung der Kanzlei – nach langer Zeit wurden erstmals sechs neue Equity-Partner ernannt – und der Eröffnung eines neuen Standortes in Salzburg einher. Wichtig bei alledem war uns zu vermitteln, dass bei uns der Mandant und dessen Unterstützung im Mittelpunkt steht: „Wir sind da, wo sich was tut, um Wege und Lösungen aufzuzeigen, die andere nicht sehen. Klar pragmatisch und auf den Punkt, liefern wir Strategien, die Sie weiterbringen.“

Wir haben viel Energie, Herzblut und Investitionen in unser Rebranding und die einhergehende strategische Neuausrichtung gesteckt. Der Findungsprozess, der auch von externen Agenturen und Beratern begleitet wurde, hat mehrere Jahre gebraucht. Zurückblickend hat sich das auf jeden Fall gelohnt.

Employer Branding als neuer Schwerpunkt

Unser aktueller Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Employer Branding. Der Wettbewerb um die besten Talente ist intensiver denn je. Besonders im Bereich der junger Jurist:innen mit exzellenten Qualifikationen und internationalen Erfahrungen ist der Markt sehr umkämpft. Marketingseitig liegt unser aktueller Fokus daher auf der Schärfung unserer Arbeitgebermarke. Wir arbeiten dazu aktuell an einem umfangreichen Konzept, das im Wesentlichen am Erfolg der Re-Brandingkampagne anknüpfen soll.

Zur neuen Strategie von Saxinger gehört nicht nur ein neuer Name, sondern auch eine breitere Partner-Beteiligung. Was ist geschehen und wie geht es weiter?

Immanuel Gerstner: Einer der Meilensteine in Punkto Weiterentwicklung wurde im Oktober 2023 mit der bereits oben erwähnten Ernennung von 6 neuen Equity Partner:innen gesetzt. Damit hat sich die Anzahl der Equity Partner von ehem. 6 auf 12 verdoppelt. Im Oktober 2025 kam noch en weiterer Equity Partner dazu, sodass wir nun insgesamt 13 haben.

Ziel dieser mit großer Sorgfalt und Weitsicht geplanten Neuaufstellung war (und ist) es unter anderem, einer neuen Generation von Jurist:innen die Möglichkeit zu bieten, ihre Visionen einer modernen Wirtschaftskanzlei in die Realität umzusetzen. Wir führen damit mit Weitsicht und der nötigen Gewissenhaftigkeit das Erfolgsmodell der Kanzlei in die Zukunft. An dieser sehr erfreulichen Entwicklung wollen wir auch in Zukunft anknüpfen und eine entsprechende Talent Pipeline aufbauen. Die aktuelle Übersicht unseres Headcount im Bereich der Jurist:innen:

67 Associates

22 Counsels

13 Salary Partner

14 Contract Partner

13 Equity Partner

Welche Rolle spielt die Schindhelm-Allianz für Saxinger?

Das Anwaltsgeschäfts beruht zu einem wesentlichen Teil auf Vertrauen. Deshalb ist es sehr wichtig für uns, über die Kanzleien der Saxinger Schindhelm Services SE in für die österreichische Wirtschaft wesentlichen Jurisdiktionen Partner zu haben, bei denen wir wissen, dass das uns von unseren Mandanten entgegengebrachte Vertrauen gut aufgehoben ist. Unsere Allianz besteht nun seit mittlerweile 17 Jahren und wir blicken diesbezüglich sehr positiv in die Zukunft.