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Erste Group hat einen neuen Executive Director Corporates

Juan de Porras Aguirre ©Marlena König

Banken & Management. Die Erste Group ernennt Juan de Porras Aguirre zum neuen Executive Director Corporates. Die Position ist direkt unter dem CEO angesiedelt.

Der neue Executive Director nimmt laut einer Aussendung seine neue Funktion heute auf und berichtet direkt an den CEO der Erste Group, Peter Bosek.

In der Organisation des Bankkonzerns kommt es dabei zu einer Änderung: Nach Ablauf der regulären Amtszeit von Ingo Bleier am 30. Juni 2026 wird das Holding Board von fünf auf vier Mitglieder verkleinert, da alle Geschäftsbereiche in allen Märkten weitgehend auf lokaler Ebene vertreten seien. Peter Bosek und Stefan Dörfler werden demnach künftig die Verantwortung für das Corporates- und das Markets-Geschäft im Holding Board übernehmen.

Die Laufbahn

Juan de Porras Aguirre verfüge über Expertise aus mehr als drei Jahrzehnten internationaler Bankerfahrung. Seine Karriere begann er bei der Commerzbank im Kreditrisiko. Bevor er 2007 zur Santander Group in Madrid wechselte, bekleidete er leitende Funktionen bei der Royal Bank of Scotland und bei Société Générale. Dort verantwortete er unter anderem die Betreuung von Kunden aus den Bereichen Energie, Telekommunikation und war im Corporate Banking in Spanien und anderen europäischen Ländern tätig, heißt es weiter.

Zuletzt war er Vice President der Santander Bank Polska und verantwortete dort das Corporate- und Investment-Banking, das Wealth Management sowie das Versicherungsgeschäft. Seit 2011 habe er die Weiterentwicklung der CIB‑Sparte der Bank maßgeblich vorangetrieben und sie zu einer führenden Adresse in Polen über zentrale Anlageklassen hinweg aufgebaut.

Das Statement vom CEO

Peter Bosek, CEO der Erste Group: „Ich freue mich sehr, Juan de Porras Aguirre in der Erste Group willkommen zu heißen. Er hat den Aufbau des Corporate-Geschäfts in Polen entscheidend geprägt und bringt umfassende Erfahrung aus europäischen Kernmärkten mit. Das Corporate-Geschäft ist für unsere Gruppe von zentraler Bedeutung und Juan wird dieses in all unseren Märkten in Zentraleuropa weiter vorantreiben. Die wirtschaftliche Dynamik in unserer Region nimmt zu und immer mehr Wertschöpfung entsteht innerhalb der Region selbst. Diese Chancen wollen wir über alle Asset-Klassen hinweg konsequent nutzen, zum Vorteil unserer Kundinnen und Kunden.“

Juan de Porras Aguirre wird zitiert: „Ich freue mich sehr, Teil der Erste Group zu werden und wieder mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die ich so sehr zu schätzen gelernt habe. Es hat mich immer motiviert, Dinge aufzubauen und weiterzuentwickeln. Die Präsenz der Erste Group in einigen der dynamischsten Märkten Europas bietet mir genau diese Möglichkeit.“

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