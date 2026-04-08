PwC Legal Austria: Stefan Burischek ist neu im Arbeitsrechtsteam

Wien. Stefan Burischek (33) ist neuer Anwalt und Counsel bei PwC Legal Austria. Er ist auf Arbeitsrecht spezialisiert.

PwC Legal Austria baut sein Arbeitsrechtsteam aus, so eine Aussendung: Mit 1. April 2026 hat Stefan Burischek seine Tätigkeit als Counsel (Rechtsanwalt) aufgenommen.

Die Laufbahn

Burischek hat Rechtswissenschaften an der Universität Wien studiert (Mag. iur., 2016) und legte 2020 die Rechtsanwaltsprüfung ab. Seine Expertise im Arbeitsrecht erwarb er bei österreichischen Anwaltskanzleien (u.a. KWR). Burischeks fachliche Schwerpunkte liegen insbesondere im Betriebsverfassungsrecht, Arbeitszeitrecht, Global Mobility sowie im Bereich Restrukturierung, heißt es weiter. Als Fachautor publiziert der neue PwC Legal-Anwalt in der LexisNexis-Zeitschrift ARD.

Das Statement

„Mit Stefan Burischek gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten im Arbeitsrecht, der unser Team sowohl fachlich als auch persönlich hervorragend ergänzt. Wir freuen uns sehr auf seine Unterstützung und darauf, gemeinsam unsere Beratungskompetenz weiter auszubauen“, so Ursula Roberts, Partnerin bei PwC Legal Austria.

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