Erneuerbare Energie: Joint Venture um 800 Mio. Euro mit Schönherr

Rumänien/Polen. Schönherr berät die Renalfa Solarpro Group bei der Gründung eines Joint Ventures mit RGreen Invest: 800 Mio. Euro sollen in hybride erneuerbare Energieprojekte fließen.

Schönherr hat die Renalfa Solarpro Group bei der Gründung eines Joint Ventures mit RGreen Invest – Renalfa Power Clusters (RPC) – für die Entwicklung großvolumiger Hybridenergieprojekte in Rumänien und Polen beraten. Renalfa Solarpro ist ein in Wien ansässiges Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und E-Mobilität mit Fokus auf Energieinfrastruktur. RGreen Invest mit Sitz in Paris ist ein Infrastruktur-Fondsmanager im Bereich erneuerbare Energien.

Das Ziel

Im Rahmen des Joint Ventures haben sich beide Partner zu einer Eigenkapitalinvestition von insgesamt 200 Mio. Euro verpflichtet, um eine Pipeline hybrider erneuerbarer Energieprojekte im Umfang von rund 800 Mio. Euro zu finanzieren, so eine Aussendung. Der Fokus des neuen Joint Ventures liege auf der Integration erneuerbarer Energieerzeugung mit Speichertechnologien, wobei Langzeit-Batteriespeichersysteme (BESS) eine zentrale Rolle spielen.

Die Zusammenarbeit folge auf das frühere Joint Venture Renalfa IPP, das sich zu einer der führenden Plattformen für Langzeit-BESS zur Integration großvolumiger erneuerbarer Energien entwickelt habe.

Das Mandat

Schönherr beriet Renalfa zur Transaktionsdokumentation sowie zu steuerlichen und regulatorischen (FDI) Fragestellungen. Das Closing der Transaktion erfolgte am 30. März 2026. Das Beratungsteam wurde von Partner und Joint Venture-Experte Michael Marschall geleitet: Joint Ventures seien „nach wie vor ein zentraler Baustein komplexer Infrastruktur- und Energieprojekte“, so Marschall.

Im Schönherr-Team waren auch Alexandra Doytchinova (Partnerin), Lukas Pirringer (Rechtsanwalt), Georg Winkler (Rechtsanwaltsanwärter), Marco Thorbauer (Partner), Lukas Lobinger (Rechtsanwaltsanwärter), Stela Pavlova-Kaneva (Rechtsanwältin), Christoph Haid (Partner), Georgiana Badescu (Partnerin) und Sabina Aionesei (Senior Attorney at Law).