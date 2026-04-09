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Business, Recht

Flugzeugbauer Pilatus kauft Air Alliance GmbH: Kanzlei Noerr berät

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Schweiz/Deutschland. Die Air Alliance Group spaltet sich auf, die schweizerische Pilatus Flugzeugwerke AG schlägt zu. Kanzlei Noerr ist behilflich.

Wirtschaftskanzlei Noerr hat unter Federführung von Georg Schneider und Hans Kenschke die von der DPE Deutsche Private Equity gehaltene Air Alliance Group beim Verkauf der Air Alliance GmbH beraten, so eine Aussendung. Der Käufer ist die schweizerische Pilatus Flugzeugwerke AG.

Das 1993 gegründete deutsche Unternehmen Air Alliance GmbH ist autorisierter Verkaufs- und Servicepartner von Pilatus für Deutschland und Österreich.

Die Transaktion

Im Zuge der Transaktion trenne die Deutsche Private Equity ihre Beteiligung an der Air Alliance Group in zwei eigenständige Einheiten auf: Die bisherige Tochtergesellschaft Unicair GmbH, einer der führenden europäischen Ambulanzflug-Anbieter, werde künftig als eigenständiges Unternehmen im DPE-Portfolio weitergeführt und erhalte freie Hand für eine umfassende Flottenerneuerung.

Der übrige Teil geht mit rund 120 Beschäftigten an Pilatus: Die 1993 gegründete Air Alliance GmbH mit Sitz in Burbach und Basis am Flughafen Siegerland ist auf den Verkauf von Flugzeugen, Maintenance-Dienstleistungen sowie den Betrieb einer Flugschule spezialisiert. Im Zuge der Vereinbarung sollen alle Teams, Standorte und Services erhalten bleiben, heißt es weiter. Der Vollzug der Transaktion stehe u.a. unter dem Vorbehalt üblicher regulatorischer Genehmigungen sowie der Zustimmung des deutschen Luftfahrtbundesamtes.

Das Beratungsteam

Im Team von Noerr für DPE bzw. Air Alliance Group waren Georg Schneider (Leitung; Partner, Private Equity) und Hans Kenschke (Senior Associate, M&A). Auch Mansur Pour Rafsendjani, Uwe Brendler, Tim Lieder, Eckhart Schleifenbaum, Amélie Bitzer und Steffen Arlich haben mitgewirkt.

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