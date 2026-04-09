Neues Handbuch: Mängel und Fehler am Bau

Baubranche & Recht. Anhand von Praxisfällen behandelt ein neues Handbuch Bau-Schadensfälle aus technischer und juristischer Perspektive.

Die Neuerscheinung „Baumängel und Bauschäden“ ist jetzt in 2. Auflage erschienen und soll auf rund 360 Seiten zeigen, wie Bauwerke möglichst fehlerfrei geplant und ausgeführt werden können, um kostspielige und langwierige und Gerichtsprozesse zu vermeiden, heißt es beim Linde Verlag.

Der Inhalt

Der Inhalt wird zweigleisig präsentiert und gehe verständlich auf die Bedürfnisse der Bauprofis ein:

Im rechtlichen Teil werden die Grundlagen des Gewährleistungsrechts und Schadenersatzrechts sowie Besonderheiten bei der Geltendmachung von Baumängeln – etwa Warnpflichtverletzungen, Beweissicherung oder die Insolvenz eines Vertragspartners – erläutert.

Der technische Teil stelle in über 80 Beispielen – inklusive rechtlicher Beurteilung und anschaulicher Farbfotos – die häufigsten Schadensursachen und typischen Schadensbilder dar, wie Schimmel, Feuchtigkeit im Keller, fehlerhafte Leitungen, Kondensatbildung, Risse im Mauerwerk, mangelhaft verlegte Fliesen, ungenügender Schallschutz oder undichte Dächer.

Die Autoren

Die Autoren sind Techniker, Anwalt bzw. gerichtlich beeideter Sachverständiger und Uni-Professor i.R.: DDI Peter Faltner-Kaiser, Dr. Herbert Gartner und Arch. HS-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Karl Mezera.