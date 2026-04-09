So darf KI ins Buch: Neuer Mustervertrag der Verlage regelt AI-Einsatz

Österreich. Verlage, Buchhandel und IG Autoren haben einen neuen Mustervertrag, der den Einsatz von KI regelt. Kernelement ist die Kennzeichnung.

Ein neuer Mustervertrag für Verlage regelt den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), meldet der Hauptverband des österreichischen Buchhandels. Ziel sei es, mehr Klarheit zu schaffen wie KI eingesetzt werden darf – und zwar sowohl in den Büchern selbst wie auch im Verlagsbetrieb.

Der Mustervertrag

Der neue Mustervertrag für Verlagsverträge des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels/Österreichischen Verlegerverbands und der IG Autorinnen Autoren berücksichtigt demnach erstmals zentrale Fragen rund um den Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI).

In §3 Absatz 7./8. werden Verlage laut den Angaben verpflichtet, bei Veröffentlichungen einen Rechtevorbehalt für Text- und Data-Mining anzubringen und Werke entsprechend zu kennzeichnen, die überwiegend mithilfe generativer KI erstellt wurden. Dazu gibt es Mustervorlagen zum Eintrag im Impressum und mehr. Der Mustervertrag stehe Mitgliedern zum Download zur Verfügung.