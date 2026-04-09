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Bildung & Uni, Recht, Steuer

Zertifikatslehrgang Umsatzsteuer startet am 18. Mai 2026

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Steuerberater. Das Umsatzsteuerrecht birgt erhebliche Risiken für Steuerpflichtige und ihre Berater, so die ASW: Ein neuer Zertifikatslehrgang soll aktuelles Know-how vermitteln.

Das österreichische Umsatzsteuerrecht zählt zu den komplexesten und risikoreichsten Bereichen des Steuerrechts, so die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW): Eine rechtssichere Anwendung erfordere neben fundierten nationalen Kenntnissen auch ein solides Verständnis des europäischen Mehrwertsteuersystems sowie der EuGH-Rechtsprechung.

Der Lehrgang

Der Zertifikatslehrgang Umsatzsteuer startet laut ASW das nächste Mal am 18.05.2026 und soll in drei Modulen das zentrale Know-how des Umsatzsteuerrechts vermitteln. Dabei soll bei den Steuerprofis auch gezielt das umsatzsteuerliche Risikobewusstsein gestärkt werden, so die Veranstalter.

Das Know-how für die Beratungspraxis wird dabei u.a. anhand von Fallbeispielen vermittelt. Zielgruppe sind laut ASW primär Berufsanwärter:innen, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen und WT-Mitarbeiter:innen. Personen aus branchenverwandten Berufen sei die Teilnahme in Ausnahmen und nach vorgehender Prüfung möglich (schriftliche Bewerbung erforderlich).

Die Inhalte

Der Zertifikatslehrgang besteht aus drei Modulen. In Modul 1 („Umsatzsteuer sicher anwenden“) geht es um einfachere umsatzsteuerliche Fragestellungen, die tiefgründig erschlossen werden sollen; dabei geht es u.a. um das Erkennung von Gestaltungsmöglichkeiten und Risiken und die Abschätzung der möglichen finanzstrafrechtlichen Konsequenzen.

Das Modul 2 („Umsatzsteuer in komplexen Strukturen“) erarbeitet überdurchschnittlich komplexe umsatzsteuerliche Problemstellungen, insbesondere zu Vorsteuerabzug, Immobilien- und Konzernstrukturen sowie grenzüberschreitenden Liefer- und Leistungssachverhalten, so die ASW. Und in Modul 3 („Umsatzsteuerliche Spezialmaterien“) geht es mit komplexen Sonderfälle der Umsatzsteuer zur Sache, insbesondere bei Reihen- und Dreiecksgeschäften sowie bei gemeinnützigen Rechtsträgern und Körperschaften öffentlichen Rechts.

Die Vortragenden

Unter den Vortragenden sind Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Tumpel, HR Mag. Gerhard Kollmann, WP/StB Mag. Christian Bürgler, StB Mag. (FH) Verena Gabler, StB Mag. Christian Weber, WP/StB Mag. Christine Weinzierl und StB Mag. Klaus Hübner.

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