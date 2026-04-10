ASW: Birgit Binnyei leitet jetzt den Fachbereich Ausbildung

Bildungsanbieter. Juristin Birgit Binnyei ist neue Leiterin des Fachbereichs Ausbildung der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

Mit Jahresbeginn 2026 übernahm die Juristin Birgit Binnyei die Leitung des Fachbereichs Ausbildung der ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen), so eine Aussendung: Sie bringe langjährige Erfahrung im Bildungsmanagement mit Fokus auf Wirtschaftsberufe sowie in der Begleitung komplexer unternehmerischer Transformationsprozesse mit.

Die Laufbahn

Binnyei war zuletzt als Head of Executive Office CEO bei der VAMED-Gruppe tätig und begleitete dort strategische Steuerungs- und Entscheidungsprozesse auf höchster Managementebene im internationalen Gesundheitsumfeld, heißt es weiter.

Zuvor war sie über 20 Jahre im Bildungsbereich aktiv: Für die Europa-Wirtschaftsschulen (EWS Wien) verantwortete sie unter anderem Studienleitung und Lehrplanentwicklung sowie internationale Kooperationen und EU-Projekte.

Der Anbieter

Die ASW ist mit jährlich rund 3.500 Kurs- und Seminartagen, 330 Lehrenden und 30 Beschäftigten an sechs Standorten einer der größten berufsbezogenen Aus- und Weiterbildungsanbieter Österreichs. Es gibt steuerrechtliche, betriebswirtschaftliche und weitere fachspezifische Bildungsangebote u.a. für Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen und Bilanzbuchhalter:innen, sowie Zertifikatslehrgänge und Studien in Kooperation mit Hochschulen.

„Exzellente berufsspezifische Ausbildungen“

„Die ASW steht für exzellente berufsspezifische Ausbildungen für die Branche der Wirtschaftstreuhänder:innen, die Theorie und Praxis auf höchstem Niveau verbinden. Mein Anspruch ist es, unsere Programme konsequent weiterzuentwickeln – fachlich fundiert, didaktisch innovativ und mit klarem Blick auf die Anforderungen eines sich dynamisch wandelnden wirtschaftlichen und regulatorischen Umfelds“, so Birgit Binnyei.

ASW-Geschäftsführerin Sandra Allmayer und ASW-Geschäftsführer Georg Klenner werden in der Aussendung zitiert: „Mit Birgit Binnyei gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die sowohl die Sprache der Wirtschaft als auch jene der Bildung in besonderer Weise versteht. Gerade in Zeiten zunehmender regulatorischer Komplexität, Digitalisierung und veränderter Lerngewohnheiten ist es entscheidend, Ausbildung neu zu denken – strukturell, didaktisch und organisatorisch. Gemeinsam werden wir die ASW als führende Bildungsinstitution für Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen weiter stärken, Innovation zukunftsweisend – unter Einbeziehung von Digitalisierungsinitiativen – forcieren, unseren Qualitätsanspruch nachhaltig absichern und stetig ausbauen.“