Baker McKenzie holt Christoph Schimmer als Head of Tax

Wien. Christoph Schimmer wird Head of Tax bei Baker McKenzie Österreich. Der neue Counsel ist Anwalt und Steuerberater.

Baker McKenzie Österreich gibt den Eintritt von Christoph Schimmer als Counsel im Bereich Steuerrecht bekannt. Mit seinem Wechsel will die Kanzlei ihre steuerrechtliche Kompetenz gezielt weiter ausbauen. Außerdem soll Schimmer das Transaktionsgeschäft sowie die Corporate-Gruppe rund um Gerhard Hermann am Wiener Standort stärken, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Dr. Christoph Schimmer, MSc (WU) ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Österreich zugelassen und verfüge über umfassende Erfahrung in der steuerlichen Beratung nationaler und internationaler Mandanten. Schimmers Tätigkeitsschwerpunkt liegt demnach im Unternehmenssteuerrecht, im internationalen Steuerrecht, in der steuerlichen Strukturierung von M&A-Transaktionen sowie in der Begleitung komplexer Umstrukturierungen und Konzernreorganisationen. Vor seinem Eintritt bei Baker McKenzie war er bei Cerha Hempel und weiteren Kanzleien in der steuerlichen Beratung tätig.

„Wichtige globale Trax-Praxis“

„Unsere globale Tax-Praxis ist ein wesentlicher Bestandteil unseres internationalen Beratungsansatzes. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Strukturierung grenzüberschreitender Investitionen und Transaktionen. Mit Christoph Schimmer stärken wir diese Kompetenz in Österreich gezielt weiter“, so Alexander Petsche, Managing Partner von Baker McKenzie Österreich.

Gerhard Hermann, Head of Corporate bei Baker McKenzie Österreich: „Die steuerliche Strukturierung ist heute ein zentraler Treiber im Transaktionsgeschäft. Christoph Schimmer ergänzt unser Corporate-Team mit exzellenter M&A-Steuerexpertise und ermöglicht uns, Mandanten bei komplexen Deals noch integrierter und strategischer zu beraten.“