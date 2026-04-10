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BMD-Webinar zur „gesetzesfitten Registrierkasse“ im Juni

Roland Beranek ©Gabor Bota / BMD Akademie

Retail & The Law. Ist meine Registrierkasse gesetzesfit? Diese Frage interessiert nicht nur Unternehmen, sondern auch die Finanzpolizei. IT-Anbieter BMD will mit einem Webinar weiterhelfen.

Das Registrierkassenpaket der Bundesregierung bringt wesentliche Neuerungen, die durchaus auch Herausforderungen sein können, heißt es vom Veranstalter BMD Akademie.

Die Themen

Zu den Fragen, die sich die User stellen sollten, gehört demnach:

  • Ist die Kassa fit für den neuen 4,9% Umsatzsteuersatz ab Juli? Dieser betreffe wesentlich mehr Unternehmen als angenommen – er gilt zwar grundsätzlich für (bestimmte) Lebensmittel, doch können neben dem Handel u.a. auch Produzenten und Verarbeiter betroffen sein.
  • Ist die Kassa fit für den digitalen Beleg ab 01.10.2026?
  • Und last but not least: Ist die Kasse fit gegen Manipulationen, welche die Finanzpolizei vor kurzem wie medial berichtet massenhaft aufgedeckt hat?

Der Grundsatz lautet: „Was bar eingenommen wird, gehört auch sauber erfasst“, so BMD Akademie Leiter Roland Beranek. Dabei kann die Technik zur Herausforderung werden – denn viele Unternehmen vewenden beispielsweise vielleicht Registrierkassen, die manipulationsfähig sind, ohne dies überhaupt zu wissen. Bei dem Webinar am 08.06.2026 spricht BMD Geschäftsführer Markus Knasmüller, Spezialist des IT-Unternehmens für den Registrierkassen-Einsatz.

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