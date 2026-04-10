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Personalia, Steuer

KPMG Österreich macht Lukas Maukner zum Tax-Partner

Lukas Maukner ©KPMG

Wien. Lukas Maukner (44) ist neuer Partner bei KPMG Österreich, spezialisiert auf Steuerberatung für Luftfahrt, Industrie und Produktion.

Damit verstärke ein neuer Tax-Partner die Führungsebene von KPMG Österreich, so eine Aussendung. Maukner tritt mit April in die Partnerschaft und Geschäftsführung ein.

Die Aufgaben

Lukas Maukner ist auf die steuerliche Beratung nationaler und internationaler Unternehmen vorwiegend aus den Bereichen Luftfahrt, Industrie und Produktion spezialisiert, heißt es dazu. Weitere Themen sind die steuerliche Begleitung von nationalen und grenzüberschreitenden Unternehmensakquisitionen, die Leitung der Tax Due Diligence und der Strukturierungsberatung.

Mauker betreue zudem Mitarbeitende internationaler Organisationen und Expatriates in Fragen des nationalen und internationalen Steuerrechts. Er ist Fachautor und -vortragender.

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