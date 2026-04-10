Neues Fachbuch: Wirtschaftspolitik in herausfordernden Zeiten

Österreich. Unsere Wirtschaftspolitik blickt auf turbulente Jahre zurück: Eine Neuerscheinung beleuchtet Covid-19, Ukraine, Inflation und mehr.

Österreich und auch die österreichische Wirtschaftspolitik blicken auf turbulente Jahre zurück, die zweifellos ihre Spuren hinterlassen haben, heißt es in der neuen Ausgabe des Verlagsmagazins „Wissen“ (Facultas).

Die jetzt erschienene aktuelle Auflage des Buches „Österreichische Wirtschaftspolitik“ soll einen Beitrag dazu leisten, die neuen wirtschaftspolitische Herausforderungen zu erkennen und Leser:innen in die Lage versetzen, die diskutierten oder auch vor der Umsetzung stehenden Maßnahmen einzuordnen und bewerten zu können, heißt es dazu. Autor Ralf Kronberger ist Leiter der Abteilung Finanz- und Steuerpolitik der WKÖ und Lehrbeauftragter an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU).

Covid-19-Pandemie, Ukraine-Krieg & Inflation

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie brachte nicht nur massive Einschnitte für unser persönliches Leben, sondern mit einem Schlag massive Einschränkungen für viele wirtschaftliche Aktivitäten. Das Wirtschaftswachstum, die Beschäftigung und der Außenhandel brachen drastisch ein.

Die österreichische Regierung reagierte mit einer der umfassendsten Krisensubventionen innerhalb der Europäischen Union. Kaum war die Covid-19-Pandemie überwunden, leitete der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ab Februar 2022 massive geopolitische Veränderungen ein. Nicht nur kehrte das Thema Krieg als reale Bedrohungslage auf den europäischen Kontinent zurück, mit Energie-Preisschock und Inflation gab es drastische Folgewirkungen.

Trump-Zölle, alternde Bevölkerung und mehr

Autor Kronberger schildert in einem Beitrag die Maßnahmen, mit denen Österreichs Politik auf diese seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gekannten Herausforderungen zu reagieren versucht hat. Und dabei blieb es ja nicht: Der Amtsantritt von Donald Trump mit drastischen Veränderungen in der US-Zollpolitik und mehr stellt aktuell ein neues Problemfeld dar. Bei all dem darf aber auch auf wesentliche, grundlegende Veränderungen wie die Demographie nicht vergessen werden, so Kronberger.