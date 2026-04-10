 Open menu
Recht

Polizei-Kooperation mit USA: „verlässlich und vertragstreu“

©ejn

Vier Monate Trump. Österreich hat seit Langem ein Abkommen zur Bekämpfung schwerer Straftaten mit den USA. Jetzt gibt es den neuen Bericht dazu.

Das Innenministerium hat dem Nationalrat den aktuellen Bericht über die Anwendung des Abkommens mit den Vereinigten Staaten zur Verhinderung und Bekämpfung schwerer Straftaten (PCSC) für den Zeitraum 1. Mai 2024 bis 30. April 2025 vorgelegt. Wie bereits in den Vorjahren wird die Zusammenarbeit insgesamt als erfolgreich bewertet, so die Parlamentskorrespondenz.

Die Berichtsperiode liegt teilweise noch in der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden und teilweise in der seines Nachfolgers Donald Trump (ab 20.01.2025).

Das Abkommen

Zentrales Element des seit 2012 bestehenden Abkommens ist der automatisierte Abruf daktyloskopischer Daten im Treffer-/Nichttrefferverfahren. Dabei wird zunächst festgestellt, ob ein entsprechender Datensatz vorhanden ist, während weitergehende personenbezogene Informationen erst auf gesonderte Anfrage und nach Prüfung durch die jeweilige nationale Kontaktstelle übermittelt werden. Diese habe insbesondere zu beurteilen, ob durch die Datenübermittlung schutzwürdige Interessen Betroffener beeinträchtigt würden.

Die technische Umsetzung erfolgt auf Basis einer Durchführungsvereinbarung aus dem Jahr 2013, in der unter anderem die zuständigen Behörden sowie die Rahmenbedingungen des Datenaustauschs festgelegt sind. Auf österreichischer Seite sind insbesondere das Innenministerium, die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit und das Bundeskriminalamt, auf US-Seite unter anderem das Federal Bureau of Investigation und das Department of Homeland Security eingebunden.

„Ausgesprochen erfolgreich“

Der seit 2017 laufende Echtbetrieb des Fingerabdruckdatenaustauschs verläuft laut Bericht „ausgesprochen erfolgreich“. Er habe zur Identifizierung zahlreicher Straftäterinnen und Straftäter beigetragen, die in Österreich unter falschen Identitäten Straftaten verübten, sowie zur Ausforschung von Personen, gegen die etwa wegen terroristischer Verbindungen ermittelt wurde.

Auch international gesuchte Personen konnten identifiziert werden. Darüber hinaus seien im Bereich des transnationalen organisierten Suchtgifthandels zahlreiche Ermittlungserfolge verzeichnet worden. Im Berichtszeitraum seien 7.088 Abgleiche Österreichs gegen die US-amerikanischen Datenbanken und 65 Abgleiche der USA gegen Österreichs Datenbanken durchgeführt worden.

Dies habe zu 95 Personentreffer nach Anfragen von Österreich und der Erkennung von 25 Falschidentitäten sowie einem bestehenden Haftbefehl geführt. Insgesamt hätten sich die USA laut Bericht als „verlässliche und vertragstreue Partner“ erwiesen. Beschwerden über missbräuchliche Datenverwendungen seien dem Innenministerium nicht bekannt.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich gratis in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Trump-Zölle: Supreme Court sagt „No Kings“, aber nicht „No Problem“
  2. DLA Piper: Datenschutzverletzungen in Europa kosten 1,2 Mrd. Euro
  3. So wirken Trumps Zölle auf Österreichs Industrie: Minus 27%
  4. North America Day der WKO: Die Business-Aussichten in der Ära Trump

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

CBRE soll für Abercrombie & Fitch neue Standorte suchen

respACT-Lounge: Österreichs Kurs bei Dekarbonisierung und Circularity

Deloitte entdeckt im AI-Hype die vernachlässigten Menschen

Horváth macht Stefan Leber zum Partner für CFO-Beratung

Was ist ein Start-up wert: Webinar mit Hansi Hausmann

Neu in Finanz:

Digitaler Euro kommt: Rechtliche Rahmen­be­din­gun­gen und Bedenken

Erste Group hat einen neuen Executive Director Corporates

UniCredit Bank Austria: Hönigsberger leitet Medium Corporates

Iran-Krieg bremst Börsegänge massiv – außer bei Rüstungsfirmen

Nachhaltige Investmentfonds boomen – aber nur die „hellgrüne“ Sorte

Neu in Recht:

Baker McKenzie holt Christoph Schimmer als Head of Tax

Polizei-Kooperation mit USA: „verlässlich und vertragstreu“

So darf KI ins Buch: Neuer Mustervertrag der Verlage regelt AI-Einsatz

Erneuerbare Energie: Joint Venture um 800 Mio. Euro mit Schönherr

Die Rechtsgeschichte der Nachhaltigkeit: Fachbuch

Neu in Steuer:

BMD-Webinar zur „gesetzesfitten Registrierkasse“ im Juni

Zertifikatslehrgang Umsatzsteuer startet am 18. Mai 2026

Seminar Oberlaa: Vorsicht neue Gebäude-Abschreibung

Wirtschaftsprüfer PIA kommt nach D/A/CH mit Hengeler Mueller

Die Aggsteiner Steuergestaltungstage starten am 1. Juli 2026

Neu in Bildung/Uni:

Neues Fachbuch: Wirtschaftspolitik in herausfordernden Zeiten

Team der Uni Wien gewinnt Roman Law Moot Court

Team der WU Wien kommt bei der CFA Research Challenge in die nächste Runde

Uni Salzburg erforscht die dunkle Seite von Führungskräften

So funktioniert das neue Lehramtsstudium

Neu in Personalia:

Baker McKenzie holt Christoph Schimmer als Head of Tax

Erste Group hat einen neuen Executive Director Corporates

PwC Legal Austria: Stefan Burischek ist neu im Arbeitsrechtsteam

Horváth macht Stefan Leber zum Partner für CFO-Beratung

Saxinger macht Laura-Sophie Mair zur neuen Counsel

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

BMD-Webinar zur „gesetzesfitten Registrierkasse“ im Juni

So darf KI ins Buch: Neuer Mustervertrag der Verlage regelt AI-Einsatz

Sozialwesen: myneva kauft Geteco mit Kanzlei Lark

Deloitte entdeckt im AI-Hype die vernachlässigten Menschen

RTR: Wieder mehr Verfahren bei Kommunikationsdiensten