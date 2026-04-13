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Carve-out bei Zeiss mit „Financial Fact Book“ von RSM Ebner Stolz

©ejn

Stuttgart. Optik-Unternehmen Zeiss gibt sein Hunting & Nature-Geschäft an Geldhaus palero ab. Behilflich war RSM Ebner Stolz.

RSM Ebner Stolz hat Zeiss Photonics & Optics im Zusammenhang mit der Übertragung des Zeiss Hunting & Nature-Geschäfts an palero durch die Erstellung eines Financial Fact Books beraten, so eine Aussendung.

Das Unternehmen

Zeiss Hunting & Nature entwickelt und vertreibt Optik und digitale Lösungen für Jagd, Naturbeobachtung und Vogelbeobachtung. Das Geschäft produziert und vermarktet Produkte unter der Marke Zeiss in Nordamerika, Europa und Asien.

Nach der Ausgliederung wird die Sparte die Marke Zeiss als Lizenznehmer weiterhin verwenden. Käufer palero ist ein deutscher Investmentfonds mit Sitz in München und spezialisiert auf Carve-outs im Mittelstandssegment. Die Investition erfolgt aus paleros Fonds V.

Die Berater

Der Vollzug der Transaktion wird vorbehaltlich der erforderlichen regulatorischen und separationsbezogenen Prozesse für das zweite Halbjahr 2026 erwartet, heißt es.

RSM Ebner Stolz hat die Transaktion verkäuferseitig durch die Erstellung eines Financial Fact Books begleitet. Im Team waren Christian Fuchs (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Vanessa Wagner, Berkan Yürek und Lea Ruh.

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