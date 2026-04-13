Haslinger / Nagele macht Johannes Hartlieb zum Partner

Wirtschaftskanzleien. Johannes Hartlieb (38) wird Contract-Partner für Kartell- und Vergaberecht bei Haslinger / Nagele in Wien.

Kanzlei Haslinger / Nagele ernennt Dr. Johannes Hartlieb, BSc (WU) zum Contract-Partner, so eine Aussendung. Er ist seit 2017 Teil des Kartell- und Vergaberechtsteams von Partner Martin Oder, wo er als Rechtsanwaltsanwärter begonnen hat.

Die Aufgaben

Hartliebs Tätigkeitsschwerpunkte liegen demnach im Regulierungs-, Vergabe- und Wettbewerbsrecht sowie im Öffentlichen Recht und im Unionsrecht. Zudem ist er gemeinsam mit Mario Laimgruber Gründungsmitglied der Praxisgruppe 360° Erneuerbare Energien – die Bezeichnung steht für das Konzept der „Rundum-Beratung“ zu allen Fragestellungen der Energiewende.

Vor seinem Einstieg bei Haslinger / Nagele war Hartlieb Universitätsassistent am Institut für Europarecht und Internationales Recht der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Dissertation wurde im Nomos-Verlag publiziert, er ist auch als Fachvortragender aktiv.