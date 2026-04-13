 Open menu
Personalia, Recht

Haslinger / Nagele macht Johannes Hartlieb zum Partner

Johannes Hartlieb ©Julia Spicker / Haslinger Nagele Rechtsanwälte

Wirtschaftskanzleien. Johannes Hartlieb (38) wird Contract-Partner für Kartell- und Vergaberecht bei Haslinger / Nagele in Wien.

Kanzlei Haslinger / Nagele ernennt Dr. Johannes Hartlieb, BSc (WU) zum Contract-Partner, so eine Aussendung. Er ist seit 2017 Teil des Kartell- und Vergaberechtsteams von Partner Martin Oder, wo er als Rechtsanwaltsanwärter begonnen hat.

Die Aufgaben

Hartliebs Tätigkeitsschwerpunkte liegen demnach im Regulierungs-, Vergabe- und Wettbewerbsrecht sowie im Öffentlichen Recht und im Unionsrecht. Zudem ist er gemeinsam mit Mario Laimgruber Gründungsmitglied der Praxisgruppe 360° Erneuerbare Energien – die Bezeichnung steht für das Konzept der „Rundum-Beratung“ zu allen Fragestellungen der Energiewende.

Vor seinem Einstieg bei Haslinger / Nagele war Hartlieb Universitätsassistent am Institut für Europarecht und Internationales Recht der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Dissertation wurde im Nomos-Verlag publiziert, er ist auch als Fachvortragender aktiv.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich gratis in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. KPMG Österreich macht Lukas Maukner zum Tax-Partner
  2. Baker McKenzie holt Christoph Schimmer als Head of Tax
  3. Erneuerbare Energie: Joint Venture um 800 Mio. Euro mit Schönherr
  4. Flugzeugbauer Pilatus kauft Air Alliance GmbH: Kanzlei Noerr berät

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Lieferketten wanken: KI und Regionalität sollen helfen

Carve-out bei Zeiss mit „Financial Fact Book“ von RSM Ebner Stolz

CBRE soll für Abercrombie & Fitch neue Standorte suchen

respACT-Lounge: Österreichs Kurs bei Dekarbonisierung und Circularity

Deloitte entdeckt im AI-Hype die vernachlässigten Menschen

Neu in Finanz:

Digitaler Euro kommt: Rechtliche Rahmen­be­din­gun­gen und Bedenken

Erste Group hat einen neuen Executive Director Corporates

UniCredit Bank Austria: Hönigsberger leitet Medium Corporates

Iran-Krieg bremst Börsegänge massiv – außer bei Rüstungsfirmen

Nachhaltige Investmentfonds boomen – aber nur die „hellgrüne“ Sorte

Neu in Recht:

Verein Neustart: Dina Nachbaur wird neue Geschäftsführerin

Haslinger / Nagele macht Johannes Hartlieb zum Partner

Baker McKenzie holt Christoph Schimmer als Head of Tax

Polizei-Kooperation mit USA: „verlässlich und vertragstreu“

So darf KI ins Buch: Neuer Mustervertrag der Verlage regelt AI-Einsatz

Neu in Steuer:

KPMG Österreich macht Lukas Maukner zum Tax-Partner

ASW: Birgit Binnyei leitet jetzt den Fachbereich Ausbildung

BMD-Webinar zur „gesetzesfitten Registrierkasse“ im Juni

Zertifikatslehrgang Umsatzsteuer startet am 18. Mai 2026

Seminar Oberlaa: Vorsicht neue Gebäude-Abschreibung

Neu in Bildung/Uni:

Neues Fachbuch: Wirtschaftspolitik in herausfordernden Zeiten

Team der Uni Wien gewinnt Roman Law Moot Court

Team der WU Wien kommt bei der CFA Research Challenge in die nächste Runde

Uni Salzburg erforscht die dunkle Seite von Führungskräften

So funktioniert das neue Lehramtsstudium

Neu in Personalia:

Verein Neustart: Dina Nachbaur wird neue Geschäftsführerin

Haslinger / Nagele macht Johannes Hartlieb zum Partner

KPMG Österreich macht Lukas Maukner zum Tax-Partner

ASW: Birgit Binnyei leitet jetzt den Fachbereich Ausbildung

Baker McKenzie holt Christoph Schimmer als Head of Tax

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Lieferketten wanken: KI und Regionalität sollen helfen

BMD-Webinar zur „gesetzesfitten Registrierkasse“ im Juni

So darf KI ins Buch: Neuer Mustervertrag der Verlage regelt AI-Einsatz

Sozialwesen: myneva kauft Geteco mit Kanzlei Lark

Deloitte entdeckt im AI-Hype die vernachlässigten Menschen