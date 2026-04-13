Verein Neustart: Dina Nachbaur wird neue Geschäftsführerin

Wien. Dina Nachbaur wird neue Geschäftsführerin des Vereins Neustart. Sie folgt auf Christoph Koss, der in den Ruhestand geht.

Dina Nachbaur, die seit 2021 beim Verein Neustart beschäftigt ist, wird neue Geschäftsführerin. Sie leitet damit laut Aussendung die Sozialarbeit und die Organisation der Einrichtungen des Vereins in den Bundesländern. Alfred Kohlberger, der bereits seit 2012 als Geschäftsführer die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Vereins leitet, bleibt in seiner Funktion.

Die Juristin und Soziologin Nachbaur leitete von 2021 bis 2026 die Bereiche „Gewaltpräventionsberatung“ und „Elektronisch überwachter Hausarrest“ bei Neustart. Davor war sie in leitenden Funktionen in der öffentlichen Verwaltung sowie im Opfer- und Gewaltschutz tätig. Eine weitere Station war die wissenschaftliche Mitarbeit am Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte.

Der Verein Neustart

Christoph Koss, der am 1. April seinen Ruhestand antrat, war 35 Jahre beim Verein Neustart beschäftigt, seit 2011 in der Funktion als Geschäftsführer. Während seiner Geschäftsführung übernahm der Verein die Gewaltpräventionsberatung nach einem Betretungs- und Annäherungsverbot in fünf Bundesländern. Dieses Angebot wurde damit zur zweitgrößten Dienstleistung des Vereins nach der Bewährungshilfe.

Seit 1957 arbeitet der Verein Neustart in den Bereichen Straffälligenhilfe (Bewährungshilfe, Haftentlassenenhilfe), Opferhilfe und Prävention. Er bietet Hilfe zur Bewältigung von Konflikten und zum Schutz vor Kriminalität an. Der Verein beschäftigt rund 1.750 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.