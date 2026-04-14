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Finanz, Personalia

Donau macht Rainer Vogelmann zum Wiener Landesdirektor

Rainer Vogelmann ©Donau Versicherung / Thomas Pitterle

Versicherer. Rainer Vogelmann wird bei der Donau neuer Landesdirektor für Wien. Er folgt auf Thomas Fischill, der in den Ruhestand geht.

Die Donau Versicherung hat laut Aussendung Rainer Vogelmann zum neuen Landesdirektor für Wien ernannt. Der bisherige Landesdirektor Thomas Fischill wird demnach im Sommer 2026 in den Ruhestand gehen.

Rainer Vogelmann, Jahrgang 1974, startete seine berufliche Laufbahn in der Versicherungswirtschaft im Jahr 1997 im familieneigenen Maklerbüro. Anschließend gründete er mehrere eigene Maklerunternehmen und leitete unter anderem als Country Head der wefox Austria die Bereiche Strategie, Umsatz und Team.

Die Statements

„Mit Rainer Vogelmann haben wir eine unternehmerisch denkende Führungspersönlichkeit gewonnen, die strategischen Vertrieb, Digitalisierung und Leadership auf beeindruckende Weise vereint. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und auf neue Impulse für die Donau in Wien“, so Franz Zeiler, Vertriebsvorstand der Donau.

„Ich übernehme ein hervorragend aufgestelltes Geschäft und ein starkes Team – das ist eine ausgezeichnete Basis. Im Mittelpunkt steht für mich die Position der Donau in Wien weiter auszubauen. Mein Fokus liegt dabei auf Beratungskompetenz, digitaler Weiterentwicklung und nachhaltigen Beziehungen“, so Vogelmann.

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