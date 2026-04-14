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Feierlich gebootet: Die TU Graz hat jetzt einen Cybersecurity Campus

Eva-Maria Holzleitner, Christine Dornaus, Horst Bischof, Stefan Mangard, ©TU Graz / Lunghammer

Graz. Der neue Cybersecurity Campus der TU Graz wurde am 7. April eröffnet: Das dortige „Institute of Information Security“ forscht von Kryptografie bis zu KI.

Die TU Graz und die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) haben gemeinsam mit Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner den Cybersecurity Campus Graz am 7. April feierlich eröffnet. Der Neubau am Campus Inffeldgasse bietet auf einer Nutzfläche von 5.000 Quadratmetern neue Büros und Labore für das Institute of Information Security der TU Graz, das im Bereich Cybersecurity forscht.

„Mit dem Cybersecurity Campus Graz stärken wir die Forschung in einem Bereich, der für unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft immer wichtiger wird und schaffen einen international sichtbaren Standort für Spitzenforschung“, so Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner bei der Eröffnung.

Die Investitionssumme beläuft sich laut Aussendung auf rund 25 Millionen Euro. Die BIG als Bauherrin hat den Cybersecurity Campus Graz in einer Bauzeit von eineinhalb Jahren nach den Plänen von eep architekten ZT GmbH fertiggestellt.

Von Kryptografie bis KI

Am Institute of Information Security widmen sich derzeit rund 80 Personen aktuellen Themen der IT-Sicherheit, von Kryptografie über sichere Anwendungen und Systemdesigns bis hin zu vertrauenswürdiger Künstlicher Intelligenz. Wichtige Forschungsergebnisse sind unter anderem die Aufdeckung der Sicherheitslücken „Meltdown“ und „Spectre“ und der am Institut entwickelte internationale Verschlüsselungsstandard für Lightweight Cryptography ASCON.

Horst Bischof, Rektor der TU Graz: „Die Expertise der TU Graz im Bereich IT-Sicherheit ist weltweit sichtbar. Mit dem Cybersecurity Campus Graz erhält diese herausragende Forschung nun auch eine sichtbare Verankerung im Forschungsland Steiermark. Hier entsteht ein einzigartiges Innovationsökosystem, in dem Wissenschaft und Wirtschaft zu einem führenden Zentrum für Cybersicherheit zusammenfinden.“

Stefan Mangard, Leiter des Institute of Information Security der TU Graz: „Das neue Gebäude ermöglicht es uns, Forschung und Lehre rund um das Thema IT-Sicherheit weiter auszubauen. Bereits im September kommt eine neue Forschungsgruppe im Bereich Cybersecurity and Artificial Intelligence hinzu.“

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