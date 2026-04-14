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KI findet RDB: Präzisere Ergebnisse durch die Semantische Suche

©Manz

Mit der KI-gesteuerten semantischen Suche von Manz finden Sie in der RDB Rechtsdatenbank Ergebnisse, die weit über bloße Stichworttreffer hinausgehen. Profitieren Sie von einer Technologie, die den juristischen Kontext Ihrer Anfrage versteht und Ihnen präzise die relevantesten Inhalte liefert: Ab sofort auch mit umfassenden EU-Inhalten wie Verordnungen, Richtlinien sowie Entscheidungen von EuG und EuGH – direkt aus der EUR-Lex.

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