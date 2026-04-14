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KSV1870-CEO Ricardo-José Vybiral bleibt weitere fünf Jahre

Ricardo-José Vybiral ©Foto Wilke

Management. Ricardo-José Vybiral bleibt für weitere fünf Jahre CEO der KSV1870 Gruppe. Er ist seit dem Jahr 2016 Chef des Gläubigerschutzverbands.

Der Verbandsvorstand und der Aufsichtsrat der KSV1870 Holding AG haben die Funktionsperiode von Ricardo-José Vybiral vorzeitig verlängert. Vybiral leitet seit dem Jahr 2016 den KSV1870. Hannes Frech wird ihm laut Aussendung als Partner in der Geschäftsführung sowie als CFO der KSV1870 Holding AG weiter zur Seite stehen.

„Ricardo-José Vybiral hat die strategische Neuausrichtung der Organisation und ihrer Geschäftsfelder konzipiert und auf den Weg gebracht. Unter seiner Führung hat der KSV1870 eine ganzheitliche Transformation vollzogen, die wesentlich auf der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten und Innovationen beruht. Wir blicken auf erfolgreiche Jahre zurück und freuen uns, den gemeinsamen Weg konsequent weiterzugehen“, so Roland Wernik, Präsident des Kreditschutzverband von 1870.

Der Werdegang

Ricardo-José Vybiral ist studierter Betriebswirt und verfügt über einen technischen Background. Er ist seit zehn Jahren CEO der KSV1870 Gruppe und habe in dieser Zeit abseits des Kerngeschäfts auch das Beteiligungsmanagement vorangetrieben: Der Gläubigerschutzverband ist mittlerweile Mehrheitseigentümer der KSV1870 Nimbusec GmbH, ein Unternehmen im Bereich Cybersecurity, und 100%iger Eigentümer der FINcredible GmbH, einem Anbieter von Echtzeit-Bankkontoinformationen.

Vor seinem Einstieg beim KSV1870 war Vybiral CEO bei Wunderman Deutschland und Österreich. Er studierte Betriebswirtschaft an der WU Wien und ist neben seiner Tätigkeit beim KSV1870 außerdem Vizepräsident des ÖAMTC.

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