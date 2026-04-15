BAWAG will irische PTSB kaufen, Hengeler Mueller hilft

Banken & Merger. Die BAWAG mit Sitz in Wien will die mehrheitlich staatliche irische PTSB kaufen. Kanzlei Hengeler Mueller ist behilflich.

BAWAG und die irische Permanent TSB Group Holdings plc (PTSB) haben – unter Befürwortung des irischen Finanzministers, der rund 57,5% der Anteile an der PTSB hält – die Bedingungen eines Barangebots der BAWAG vereinbart, das vom Board of Directors der PTSB empfohlen wurde, so eine Aussendung.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller hat die BAWAG zur Transaktion beraten. Zum irischen Recht war Arthur Cox tätig. Das Volumen der Übernahme liegt bei rund 1,62 Milliarden Euro.

Die Übernahme

Gemäß den Bedingungen des Angebots werde die BAWAG sämtliche ausgegebene und allenfalls noch auszugebende Aktien der PTSB für einen Kaufpreis von 2,97 € pro Aktie (entspricht einem Gesamtkaufpreis von rund 1,619 Mrd. €) erwerben. Die geplante Übernahme unterliegt laut den Angaben weiteren Bedingungen, die in der gemeinsamen Bekanntmachung gemäß Rule 2.7 des Irish Takeover Panel Act 1997 und den Irish Takeover Rules 2022 von der BAWAG und der PTSB veröffentlicht wurden. Dazu kommen u.a. noch erforderliche behördliche Genehmigungen.

Im Team von Hengeler Mueller sind Prof. Johannes Adolff, Dirk H. Bliesener (Transaktion; beide Federführung, beide Frankfurt), Markus Ernst (München), Pascal Brandt, Gerrit Tönningsen (beide Frankfurt, alle Partner), Clemens Dodt (Frankfurt), Matthias Mayer (Düsseldorf) und Julia Tittel (Frankfurt, alle Associate).