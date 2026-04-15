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Business, Personalia

Hogast macht Christian Berlinger zum Vorstand für F&B und Vertrieb

Christian Berlinger ©Hogast

Salzburg/Anif. Christian Berlinger (45) ist neuer Vorstand der Einkaufsgenossenschaft Hogast, zuständig für F&B und Vertrieb. Er ist seit 2015 an Bord.

Bei der Einkaufsgenossenschaft Hogast wurde Christian Berlinger zum neuen Vorstand für die Bereiche F&B und Vertrieb ernannt. Er komplettiere damit den Vorstand rund um Vorsitzende Allegra Frommer.

Als neuer Vorstand will Berlinger laut Aussendung die Bereiche Vertriebsaußen- und Innendienst sowie F&B stärker miteinander verzahnen: „Unser Markt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert – Volatilität und Kostendruck sind die neue Realität. Unser Anspruch ist es, unsere Mitglieder gezielt zu unterstützen“, so Berlinger.

Der Werdegang

Mit Christian Berlinger rücke ein langjähriger Vertriebs- und F&B-Mitarbeiter aus den eigenen Reihen in den Vorstand der Hogast auf. Nach Stationen in verschiedenen Branchen sammelte er Vertriebserfahrung bei Bacardi-Martini, wo er 2006 bis 2015 vom Außendienst zum Regionalleiter mit Personalverantwortung aufstieg.

Seit 2015 ist Berlinger Teil der Hogast, zunächst neun Jahre als Key Account Manager, bevor er im Oktober 2024 die Leitung des F&B-Bereichs der Tochtergesellschaften übernahm.

 

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