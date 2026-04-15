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Personalia, Recht

Martina Grama ist neue Anwältin für IP+IT bei Kanzlei KWR

Martina Grama ©Georg Wilke

Wien. Martina Grama (45) ist jetzt Anwältin bei Kanzlei KWR. Sie war zuvor u.a. bei Baker McKenzie.

Seit April 2026 verstärkt Rechtsanwältin Martina Grama die Bereiche Intellectual Property sowie New Technologies & Digitalisierung bei KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte, so eine Aussendung.

Laufbahn und Aufgaben

Mag. Martina Grama ist seit 2012 als Anwältin tätig und war zuvor bei Wiener Wirtschaftskanzleien (darunter Baker McKenzie). Sie könne auf langjährige Erfahrung in der Beratung nationaler und internationaler Unternehmen verweisen und soll demnach insbesondere die Kompetenzen der Kanzlei im Bereich des geistigen Eigentums und technologiebezogener Rechtsfragen ausbauen.

Dabei geht es um gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere im strategischen IP-Management, die Durchsetzung und Verteidigung von Schutzrechten sowie die Gestaltung und Verhandlung komplexer Lizenz- und F&E-Verträge. Grama verfüge auch über umfassende Erfahrung im IT- und Technologierecht sowie in der Begleitung von Transaktionen mit IP- und IT-Bezug. Weitere Themen sind Life Science sowie in lauterkeits- und konsumentenschutzrechtlichen Fragestellungen.

Die Statements

„Mit Martina Grama gewinnen wir eine äußerst erfahrene IP-Expertin mit starker technologischer Ausrichtung. Sie wird eine zentrale Rolle beim weiteren Ausbau unserer IP- und Technologiepraxis spielen und unsere Position in diesem Bereich nachhaltig stärken. Damit setzen wir einen weiteren, wichtigen Schritt zur Umsetzung unser Unternehmensstrategie KWR 2035“, so KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits.

„Die Bedeutung von IP-rechtlicher und technologiebezogener Beratung nimmt in nahezu allen Branchen kontinuierlich zu. Unternehmen stehen vor immer komplexeren Herausforderungen im Umgang mit Innovation, Daten und digitalen Geschäftsmodellen. Mit Martina Grama erweitern wir unsere Expertise gezielt entlang dieser Themenfelder“, ergänzt KWR-Partnerin Barbara Kuchar.

„Ich freue mich, mit KWR eine Kanzlei gefunden zu haben, die eine klare strategische Ausrichtung im Bereich IP und Technologie verfolgt und hervorragende Expertise in angrenzenden Rechtsgebieten vereint. Besonders spannend ist für mich die Möglichkeit, meine Erfahrung in diesen Bereichen weiter auszubauen und einzubringen“, so Martina Grama.

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