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Nemetschek kauft HCSS von Thoma Bravo mit Latham & Watkins

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USA/Deutschland. Software-Firma Nemetschek Group kauft die Mehrheit am Bau-Spezialisten HCSS vom Geldhaus Thoma Bravo. Latham und Freshfields sind behilflich.

Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins hat die Nemetschek Group – ein Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche mit rund 4.000 Beschäftigten und HQ in München – beim Erwerb der Heavy Construction Systems Specialists, LLC (HCSS) beraten. Kanzlei Freshfields war in Finanzierungsfragen beratend tätig.

HCSS bietet Softwarelösungen für den Infrastruktur- und Tiefbausektor. Verkäufer ist das auf den Sicherheits- und Compliancebereich spezialisierte US-Private Equity-Haus Thoma Bravo. Nach Abschluss werde die Nemetschek Group rund 72% und Thoma Bravo etwa 28% als Minderheitsgesellschafter halten, so eine Aussendung.

Die Übernahme

HCSS soll laut einer Aussendung Teil des Segments Build & Construct der Nemetschek Group werden. Mit der Transaktion erweitere Nemetschek die Präsenz im stark wachsenden Infrastruktur- und Tiefbausektor und stärke die Position in Nordamerika.

Der Abschluss der Akquisition wird im zweiten Halbjahr 2026 erwartet und stehe unter dem Vorbehalt üblicher regulatorischer Genehmigungen und Abschlussbedingungen.

Die Beratungsteams

Im Team von Latham & Watkins waren Rainer Traugott (München), Bradley Faris, Dan Breslin (beide Chicago, alle Partner, gemeinsame Federführung), Jay Trewn, Diana DuBois, Taylor Larson (alle Chicago), Philipp Gärtner, Chris Freitag, Rieke Klie (alle München, Associates, alle Corporate), Enrique Rene de Vera (Chicago), Ulf Kieker (München, beide Partner), Valerie Silva Parra (Associate, Chicago, alle Tax), Max Hauser (Frankfurt), Jana Dammann de Chapto (Hamburg, beide Partner), Nils Bremer (Frankfurt), Jamie Sadler (New York, beide Counsel), Helena Hofmann (Associate, Frankfurt, alle Kartellrecht), Matthew Piehl (Senior Merger Control Attorney, Washington, D.C. ), Paul Rosen (Partner), Ruchi Gill (Counsel), Amulya Vadapalli, Stephen Keith (beide Associate, alle Regulatory, Washington, D.C. ), Robert Brown (Houston), Clayton Northouse (Washington, D.C., beide Partner), Diya Jajal (Associate, Austin, alle Datenschutz), Morgan Brubaker (Partner), Daniel Donovan (Associate, beide Washington, D.C., Corporate/IP), Michelle Carpenter (Partner, Los Angeles), Sahar Merchant (Chicago), Kayla Snyder (Los Angeles, beide Associate, alle Compensation/Benefits) und Ryan Benedict (Partner, Kapitalmarktrecht, London).

Im Freshfields-Team waren Partner Michael Josenhans und Principal Associate Dennis Chinnow (beide Finance, Frankfurt).

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