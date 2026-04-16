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Business, Recht, Steuer

ASW-Webinar zu Entgelttransparenz und Equal Pay am 12. Mai

©ejn

Gläserne Lohnzettel. Ein Webinar soll Steuerprofis und Unternehmen auf die Anforderungen der EU-Entgelttransparenzrichtlinie vorbereiten.

Das Webinar der ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen) am 12. Mai soll den Fachprofis einen praxisnahen Überblick über die neuen Anforderungen der EU-Entgelttransparenzrichtlinie liefern.

Die Inhalte

Thema ist, welche konkreten Pflichten künftig auf Arbeitgeber:innen zukommen, wie rechtliche Risiken frühzeitig erkannt und minimieren sowie Entgeltstrukturen zukunftssicher und transparent gestaltet werden können, heißt es in einer Ankündigung der ASW. Die Vortragende ist Arbeitsrechtlerin Mag. Alexandra Kleindienst.

Auf dem Programm stehen im Detail:

  • Ziele der Entgeltransparenzrichtlinie
  • Umsetzungspflichten
  • Gestaltung von Entgeltstrukturen
  • Pflichten der Arbeitgeber:innen
  • Berichtspflichten
  • Entgeltransparenz bei Stellenausschreibungen
  • „Arbeit gleichen Wertes“ – Kriterien zur Vergleichbarkeit
  • Rechtsfolgen und Sanktionen

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