Hotel Josefine geht an die Hotusa Gruppe: Die Berater

Tourismus & Business. Die Hotusa Gruppe übernimmt das Wiener Hotel Josefine von FM 33. Wolf Theiss und Cerha Hempel waren dabei aktiv.

Wolf Theiss hat die FM 33 GmbH & Co KG beim Verkauf des Boutique-Hotels Josefine im 6. Wiener Gemeindebezirk an die spanische Hotusa Gruppe beraten. Die Transaktion unterstreiche das anhaltende Interesse internationaler Investoren an klar positionierten Wiener Hotelimmobilien, heißt es. Käufer Hotusa wurde von Kanzlei Cerha Hempel betreut.

Das Kaufobjekt

Das Hotel Josefine befindet sich im 6. Wiener Bezirk nahe Naschmarkt und Mariahilfer Straße. Das Hotel wurde 2019 gepachtet und nach Abschluss der Umbauarbeiten 2021 als Boutique‑Hotel mit Design im Stil der 1920er‑ und 1930er‑Jahre wiedereröffnet. Der neue Eigentümer übernehme das Hotel im Einklang mit dem bestehenden Konzept und führe den Betrieb unverändert fort, inklusive aller Beschäftigten.

Wolf Theiss beriet FM 33 zu den rechtlichen Aspekten der Transaktion, insbesondere in Bezug auf immobilienrechtliche und transaktionsbezogene Fragestellungen. Die Transaktion wurde als Asset Deal strukturiert und zielte auf das operative Hotelvermögen ab. Das Wolf Theiss Team wurde von Partner und Hotelexperte Stefan Horn geleitet, unterstützt von Associate Madlen Rimmele (beide Real Estate).