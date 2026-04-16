Nordwind investiert in Satelliten-Triebwerke mit Cerha Hempel

Space & Industrie. Das deutsche Geldhaus Nordwind Growth investiert in Enpulsion, Hersteller von Mini-Satelliten-Triebwerken. Cerha Hempel berät dabei.

Wirtschafskanzlei Cerha Hempel berät den deutschen Wachstumsfonds Nordwind Growth bei seiner strategischen Investition in Enpulsion – einem weltweiten Marktführer im Bereich elektrischer Antriebssysteme für Mikro- und Nanosatelliten, wie es in einer Aussendung heißt.

Von Nordwind Growth komme dabei eine „substanzielle“ Investition; die Finanzierungsrunde hat insgesamt ein Volumen von 22,5 Millionen Euro.

Die Ziele

Enpulsion entwickelt und produziert modulare elektrische Antriebssysteme auf Basis der FEEP-Technologie (Field-Emission Electric Propulsion) für Mikro- und Nanosatelliten. Mit über 320 Systemen im Orbit und mehr als 500 kumulierten Jahren Betriebszeit zähle Enpulsion zu den weltweit führenden und meistgeflogenen Antriebsherstellern im Small-Satellite-Segment.

Mit dem frischen Geld will Enpulsion laut den Angaben seine weltweite Führungsposition im Bereich Space Mobility durch die Entwicklung integrierter Lösungen festigen und seine Präsenz in der US-Raumfahrtindustrie erweitern.

Das Beratungsteam

Das Team von Cerha Hempel bestand aus Martin Eichinger (Partner, Corporate/M&A), Jakob Weber (Senior Associate, Corporate/M&A), Lela Ghoreishi (Associate, Corporate/M&A), Ana Gudadze (Associate, Corporate/M&A), Bianca Bischinger (Associate, Corporate/M&A), Wolfgang Sindelar (Senior Counsel, Employment), Alistair Gillespie (Senior Associate, Real Estate), Stefan Huber (Partner, Public Law), Armin Schwabl (Partner, Public Law), Adriana Haslinger (Associate, Public Law), Alina Alavi Kia (Senior Associate, IP/IT), Roman Heidinger (Senior Associate, IP/IT), Philipp Schaubach (Senior Associate, Antitrust/Competition) und Heinrich Depauly (Associate, Antitrust/Competition).