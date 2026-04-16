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Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast

©WU Wien

Wirtschaftsunis. Was kostet Diabetes die Gesellschaft? Macht ein Grundeinkommen faul? Oder auch „Crashkurs Investieren“: Der neue WU-Podcast „Welthandelsplatz 1“ nimmt große Themen ins Visier.

Die Auswirkungen globaler Entwicklungen auf den persönlichen Alltag sind Thema des neuen Podcasts „Welthandelsplatz 1“, den die Wiener Wirtschaftsuni WU jetzt gestartet hat.

Die großen Themen

Im Podcast beleuchten WU-Forscher:innen wirtschaftliche Entwicklungen in Österreich und der Welt, heißt es in einer Aussendung. Im Gespräch erörtern sie anhand aktueller Forschungsergebnisse Hintergründe aus unterschiedlichen Perspektiven und wollen dabei zeigen, welche Auswirkungen internationale Geschehnisse und Trends auf den individuellen Alltag haben. Zu den Themen gehört demnach: Was kostet uns Diabetes als Gesellschaft wirklich? Wie wirken sich globale Krisen auf unseren Alltag aus?

Die Kosten der Krisen werden unterschätzt

In Episode 1 spricht WU-Ökonom Klaus Prettner mit Kollegin Karin Heitzmann, Leiterin des Forschungsinstituts INEQ, über neue Ergebnisse zu den ökonomischen Auswirkungen von Diabetes auf die Gesellschaft. Frühere Annahmen hatten zahlreiche indirekte Kosten nicht berücksichtigt, wodurch das tatsächliche Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen lange unterschätzt wurde, heißt es dazu.

Die beiden nächsten Themen sind der Podcast-Website schon zu entnehmen: Im Mai folgt mit „Macht ein bedingungsloses Grundeinkommen faul?“ ein weiteres gewichtiges Thema, während es im Juni dann etwas persönlicher zur Sache geht (im Sinne von persönlichen Finanzen): „Crashkurs Investieren – mit Erklär mir die Welt“.

Der Podcast ergänze bereits bestehende Kommunikationsangebote der WU Wien, darunter das „Wissenschaftsportal“, die Video-Formate „Meet Our Researchers“ und „One Minute, One Paper“ sowie öffentliche Veranstaltungen wie „WU matters. WU talks.“ Benannt ist er übrigens nach der Adresse der WU, die Bezeichnung verweist aber gleichzeitig weiter in die Vergangenheit: „Hochschule für Welthandel“ hieß der historische Vorläufer der heutigen Wiener Wirtschaftsuniversität.

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