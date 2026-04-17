BU übernimmt den Energie-Spezialisten A. Eberle: Die Anwälte

Industrie & Private Equity. BU Bregal erwirbt die Mehrheit am Energieinfrastruktur-Lieferanten A. Eberle. Latham und Noerr beraten dabei.

Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins hat von BU Bregal Unternehmerkapital beratene Fonds beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der A. Eberle GmbH & Co. KG beraten.

A. Eberle ist ein führender Anbieter von Mess-, Regel- und Steuerungstechnik für Anwendungen im Bereich elektrischer Energieinfrastruktur, heißt es in einer Aussendung. BU ist laut den Angaben der größte MidCap-Investor mit Hauptsitz in der DACH-Region.

Die Transaktion

BU werde A. Eberle als langfristiger Partner dabei unterstützen, das internationale Wachstum zu beschleunigen, die Produktentwicklung voranzutreiben und die Position als ein technologisch führender Anbieter im Bereich Netzstabilität und Power Quality auszubauen.

Das Managementteam von A. Eberle beteilige sich im Rahmen der Transaktion erneut am Unternehmen und werde die langfristige Wachstumsstrategie gemeinsam mit BU vorantreiben. Der Abschluss wird nach Erfüllung der üblichen regulatorischen und praktischen Voraussetzungen im Laufe des 2. Quartals 2026 erwartet.

Die Beratungsteams

Im Team von Latham & Watkins für BU Bregal waren Oliver Felsenstein, Dominik Waldvogel (beide Partner, gemeinsame Federführung), Lara Stelmach, Michele Stephan, Dennis Amiri, Nils Horst, Blanka Fehn (alle Associates, alle Frankfurt, alle Private Equity), Stefan Süss (Partner), Daniel Hiemer (Counsel, beide Tax, beide München), Tim Wybitul (Partner), Clemens Ganz, Thies Schmitte (beide Associates, alle Datenschutz, alle Frankfurt), Tobias Leder (Partner), Julian Traub (Associate, beide Arbeitsrecht, beide München), Stefan Bartz (Counsel, Litigation, Hamburg) und Maxim Glusdak (Associate, Regulatory, Frankfurt).

Bei Noerr waren für A. Eberle GmbH & Co. aktiv: Thorsten Reinhard (Leitung; Partner, M&A/Private Equity, Frankfurt), Moritz Koch (Partner, Hamburg), Uwe Brendler (Associated Partner Dresden), Eojin Lie (Senior Associate), Jannik Duttlinger (Senior Associate) und Janna Lakos (Associate, alle Frankfurt, alle M&A/Private Equity). Im Steuerrecht: Andre Happel (Partner), Peter Scheuch (Associated Partner, Berlin), Thomas Renner (Senior Associate), Eric Epler (Senior Associate), Alena Proschinger (Associate, alle Frankfurt); im Kartellrecht/Außenwirtschaftsrecht: Jens Peter Schmidt (Partner) und Nigina Zahedi (Senior Associate, beide Brüssel).