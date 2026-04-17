Der 33. Quellensteuertag kommt im Juni: KESt & Co

Wien. Beim 33. Quellensteuertag geht es um aktuelle Trends bei der Besteuerung von Kapitalvermögen, so die Veranstalter.

Der 33. Quellensteuertag des Finanzverlags am 01.06.2026 steht laut Ankündigung unter dem Titel „KESt und Aktuelles zur Besteuerung von Kapitalvermögen“. Die Vortragenden sind Johannes Edlbacher und Benjamin Fassl (beide PwC), Jan Knesl (Steuerberater und WU Wien-Lektor) sowie Mario Wegner (PwC). Gedacht ist das (anmelde- und kostenpflichtige) Praxis-Seminar für Finanzprofis und -berater.

Die Themen

Im Bereich Besteuerung von Kapitaleinkünften geht es demnach u.a. zu folgende Themen:

KESt-Abrechnung versus Veranlagung

Corporate Actions und Depotüberträge

Besteuerung ausgewählter Finanzprodukte

Kapitalvermögen von Körperschaften öffentlichen Rechts und Privatstiftungen

Beschränkte Steuerpflicht für Zinsen und KESt-Rückerstattungen für ausländische Anleger

Dokumentationsanforderungen zur KESt für österreichische Banken

Steuerliche Neuerungen

Update zur jüngsten VwGH-Judikatur im Bereich Kapitalvermögen

Änderungen aufgrund der Steuerreporting VO

Weitere Themen sind Krypto-Assets im Steuerrecht sowie die Besteuerung von Erträgen aus Investmentfonds (u.a. Fondsbegriff im Steuerrecht und die Prinzipien der Fondsbesteuerung). Neues gibt es auch zur Veröffentlichung der Fondssteuerdaten (my.oekb.at).