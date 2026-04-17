 Open menu
Finanz, Recht, Steuer

Der 33. Quellensteuertag kommt im Juni: KESt & Co

©ejn

Wien. Beim 33. Quellensteuertag geht es um aktuelle Trends bei der Besteuerung von Kapitalvermögen, so die Veranstalter.

Der 33. Quellensteuertag des Finanzverlags am 01.06.2026 steht laut Ankündigung unter dem Titel „KESt und Aktuelles zur Besteuerung von Kapitalvermögen“. Die Vortragenden sind Johannes Edlbacher und Benjamin Fassl (beide PwC), Jan Knesl (Steuerberater und WU Wien-Lektor) sowie Mario Wegner (PwC). Gedacht ist das (anmelde- und kostenpflichtige) Praxis-Seminar für Finanzprofis und -berater.

Die Themen

Im Bereich Besteuerung von Kapitaleinkünften geht es demnach u.a. zu folgende Themen:

  • KESt-Abrechnung versus Veranlagung
  • Corporate Actions und Depotüberträge
  • Besteuerung ausgewählter Finanzprodukte
  • Kapitalvermögen von Körperschaften öffentlichen Rechts und Privatstiftungen
  • Beschränkte Steuerpflicht für Zinsen und KESt-Rückerstattungen für ausländische Anleger
  • Dokumentationsanforderungen zur KESt für österreichische Banken
  • Steuerliche Neuerungen
  • Update zur jüngsten VwGH-Judikatur im Bereich Kapitalvermögen
  • Änderungen aufgrund der Steuerreporting VO

Weitere Themen sind Krypto-Assets im Steuerrecht sowie die Besteuerung von Erträgen aus Investmentfonds (u.a. Fondsbegriff im Steuerrecht und die Prinzipien der Fondsbesteuerung). Neues gibt es auch zur Veröffentlichung der Fondssteuerdaten (my.oekb.at).

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich gratis in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. In Österreich dürfen Fonds bald Kredite vergeben: Freshfields ortet Chancen
  2. BAWAG will irische PTSB kaufen, Hengeler Mueller hilft
  3. Digitaler Euro kommt: Rechtliche Rahmen­be­din­gun­gen und Bedenken
  4. Der VKI schart die Fonds-Kunden von BKS und BTV um sich

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Teure Energie: CFOs erwarten Inflationsanstieg auf 3,3 Prozent

KI-Durststrecke: Viele Unternehmen bleiben in der Pilotphase stecken

Hogast macht Christian Berlinger zum Vorstand für F&B und Vertrieb

KSV1870-CEO Ricardo-José Vybiral bleibt weitere fünf Jahre

Lieferketten wanken: KI und Regionalität sollen helfen

Neu in Finanz:

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

BAWAG will irische PTSB kaufen, Hengeler Mueller hilft

Donau macht Rainer Vogelmann zum Wiener Landesdirektor

Digitaler Euro kommt: Rechtliche Rahmen­be­din­gun­gen und Bedenken

Erste Group hat einen neuen Executive Director Corporates

Neu in Recht:

BU übernimmt den Energie-Spezialisten A. Eberle: Die Anwälte

In Österreich dürfen Fonds bald Kredite vergeben: Freshfields ortet Chancen

Hotel Josefine geht an die Hotusa Gruppe: Die Berater

Nordwind investiert in Satelliten-Triebwerke mit Cerha Hempel

Prozessfinanzierung als Herausforderung für Gerechtigkeit und Anwälte

Neu in Steuer:

Der 33. Quellensteuertag kommt im Juni: KESt & Co

ASW-Webinar zu Entgelttransparenz und Equal Pay am 12. Mai

KPMG Österreich macht Lukas Maukner zum Tax-Partner

ASW: Birgit Binnyei leitet jetzt den Fachbereich Ausbildung

BMD-Webinar zur „gesetzesfitten Registrierkasse“ im Juni

Neu in Bildung/Uni:

Neues Josef-Ressel-Zentrum in Wels produziert „Digitale Zwillinge“

Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast

Feierlich gebootet: Die TU Graz hat jetzt einen Cybersecurity Campus

Neues Fachbuch: Wirtschaftspolitik in herausfordernden Zeiten

Team der Uni Wien gewinnt Roman Law Moot Court

Neu in Personalia:

Martina Grama ist neue Anwältin für IP+IT bei Kanzlei KWR

Hogast macht Christian Berlinger zum Vorstand für F&B und Vertrieb

KSV1870-CEO Ricardo-José Vybiral bleibt weitere fünf Jahre

Donau macht Rainer Vogelmann zum Wiener Landesdirektor

Verein Neustart: Dina Nachbaur wird neue Geschäftsführerin

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast

Nemetschek kauft HCSS von Thoma Bravo mit Latham & Watkins

KI-Durststrecke: Viele Unternehmen bleiben in der Pilotphase stecken

KI findet RDB: Präzisere Ergebnisse durch die Semantische Suche