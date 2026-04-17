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Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

©Wiener Börse / Daniel Hinterramskogler

Österreich. Das neu aufgestellte Portal www.hauptversammlung.at soll laut IVA Drehscheibe für Aktionärstreffen werden.

Mit Ende März hat der Interessenverband für Anleger IVA mit weiteren Kooperationspartnern, die Neuaufstellung der Hauptversammlungsplattform www.hauptversammlung.at übernommen, heißt es in einer Mitteilung. Davon soll auch die Aktionärskultur bei den börsenotierten österreichischen Unternehmen profitieren.

Das Vorhaben

Der IVA möchte www.hauptversammlung.at demnach als zentrale Anlaufstelle für aktive Hauptversammlungsbesucher in Österreich ausbauen. Bieten soll die Plattform nicht nur Informationen über die (gesetzlichen) Rechte und Pflichten bei Hauptversammlungen, sie soll auch die Teilnahme erleichtern helfen.

Dazu gehört beispielsweise ein interaktiver Kalender, bei dem Dokumente und die Erteilung einer Vollmacht für den HV-Besuch integriert sind. Weitere Ergänzungen seien in Planung. Als Kooperationspartner wird auf dem Portal die Wiener Börse angeführt.

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