Forvis Mazars Legal holt Christina Hummer für Kartellrecht

Österreich. Forvis Mazars Legal in Austria hat mit Christina Hummer eine neue Anwältin. Ihre Themen sind Kartell- und Wettbewerbsrecht.

Forvis Mazars Legal in Austria (Kanzlei Starlinger Mayer) verstärkt seit Mitte März 2026 ihr Team im Kartell- und Wettbewerbsrecht mit Christina Hummer, so eine Aussendung. Die international erfahrene Juristin erweitere die Expertise der Kanzlei insbesondere bei grenzüberschreitenden Fragestellungen im europäischen Wettbewerbsrecht und stärke damit den Ausbau der internationalen Beratungskompetenz.

Die Aufgabe

Ihre Themen sind demnach insbesondere Kartellverfahren, Fusionskontrolle, Missbrauchsverfahren, Beihilfenrecht sowie Compliance. Ein Schwerpunkt liege in der strategischen Begleitung komplexer Verfahren vor der Europäischen Kommission sowie nationalen Wettbewerbsbehörden. Sie war nach beruflichen Stationen in Washington, Brüssel und Wien zuletzt viele Jahre als Partnerin in einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig.

Christina Hummer, belgische Avocate, ist unter anderem als Attorney at Law in New York sowie als Solicitor in England & Wales qualifiziert und als niedergelassene europäische Rechtsanwältin in Österreich eingetragen. Sie absolvierte ihr Studium und Doktorat in Wien sowie einen LL.M. an der New York University und hat ein Diplom in Economics in Competition Law vom King’s College London.

Kanzlei Starlinger Mayer als Forvis Mazars Legal in Austria

„Mit Christina Hummer gewinnen wir eine herausragende und international anerkannte Kartellrechtsexpertin“, so Christian Mayer, Managing Partner bei Forvis Mazars Legal in Austria. Die Anwaltskanzlei Starlinger Mayer Rechtsanwält:innen GmbH (SMR) tritt seit März 2026 als „Forvis Mazars Legal in Austria“ auf und erweitere so das Leistungsportfolio des Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmens Forvis Mazars in Austria um eine Legal Service Line. SMR bleibt dabei (so wie in Österreich standesrechtlich vorgeschrieben) ein eigenständiges und unabhängiges Unternehmen mit den Gesellschaftern Thomas Starlinger, Christian Mayer, Stephan Schmalzl und Markus Dax.