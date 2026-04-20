PHH hat neue Anwältin für Immobilienrecht: Isabella Kehrer

Wien. Isabella Kehrer (54) ist jetzt Rechtsanwältin bei Kanzlei PHH. Ihre Themen sind Liegenschaftsrecht, Bauvertragsrecht, Miet- und Wohnrecht.

Die Wiener Wirtschaftsrechtskanzlei PHH Rechtsanwält:innen hat mit Isabella Kehrer (54) eine neue Rechtsanwältin, so eine Aussendung: Mit ihrer langjährigen Praxis in den Bereichen Liegenschaftsrecht, Bauvertragsrecht sowie Miet- und Wohnrecht sei sie eine ideale Ergänzung für das Immobilienrechtsteam rund um PHH Partnerin Julia Fritz.

Die Laufbahn

Isabella Kehrer studierte Rechtswissenschaften an der Juridischen Fakultät der Universität Wien, legte 2004 die Rechtsanwaltsprüfung ab und ist seit 2010 in der Wiener Rechtsanwaltsliste eingetragen.

Mit ihrer Spezialisierung auf Immobilienrecht war die gebürtige Wienerin sowohl in Kanzleien wie auf Unternehmenseite tätig, u.a. bei der Esterhazy Betriebe AG sowie zehn Jahre in Kooperation mit der auf Liegenschaftsrecht spezialisierten Kanzlei BPPA Brandstetter Rechtsanwälte GmbH.