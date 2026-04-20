Talanx AG holt sich 1 Mrd. Euro mit White & Case

Frankfurt. White & Case berät die Banken bei einer Anleihe-Emission sowie einer Privatplatzierung der Talanx AG zu je 500 Mio. Euro.

White & Case hat laut Aussendung ein Bankenkonsortium bei der Emission von festverzinslichen Schuldverschreibungen durch die Talanx AG mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Mio. Euro beraten. Zeitgleich emittierte die Talanx AG festverzinsliche Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Mio. Euro, die im Rahmen einer Privatplatzierung vom HDI, dem Mehrheitsaktionär der Talanx AG, übernommen wurden. Im Zuge dieser Transaktion beriet White & Case die Deutsche Bank AG, welche die Privatplatzierung arrangierte, heißt es weiter.

Die Anleihen

Die Schuldverschreibungen wurden am regulierten Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen und haben identische Bedingungen ( 7 Jahre Laufzeit und 3,750 Prozent Jahreszins fix).

Die Nettoerlöse aus beiden Tranchen verwende die Talanx AG zur Refinanzierung fällig werdender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke des Konzerns. Das White & Case Team bestand aus Partner Karsten Wöckener, Local Partner Felix Biedermann und Associate Robin Pichler (alle Capital Markets).