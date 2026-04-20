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UNIQA trennt sich von 2,4 Mio. Strabag-Aktien: Die Berater

Christoph Moser ©Schönherr

Versicherer & Industrie. Schönherr und Clifford Chance berieten den Uniqa-Konzern beim Verkauf eines Strabag-Anteils um 205 Millionen Euro.

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat die UNIQA Österreich Versicherungen AG als verkaufende Aktionärin beim Angebot und Verkauf von 2.364.440 auf den Inhaber lautenden Stammaktien des Baukonzerns Strabag SE beraten, so eine Aussendung.

Die Transaktion

Die angebotenen Aktien entsprachen ca. 2% des Grundkapitals der Strabag. Die Transaktion erzielte einen Bruttoverkaufserlös von ca. 205 Mio. Euro Bereits im Mai 2025 hatte Schönherr die Uniqa beim Verkauf von rund 1,8 Mio. Strabag Aktien im Wege eines Accelerated Bookbuilding Verfahrens (ABB) unterstützt.

Die Aktien wurden laut den weiteren Angaben im Rahmen eines ABB bei institutionellen Investoren platziert und zu einem Preis von je 86,70 Euro verkauft. Das Closing erfolgte am 17.04.2026. J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank GmbH waren für die Transaktion als Joint Global Coordinators und Bookrunner tätig.

Die Berater

„Wir freuen uns, dass wir UNIQA bei dieser neuerlichen erfolgreichen Platzierung von Strabag-Aktien beraten haben. Die starke Nachfrage von qualifizierten institutionellen Anlegern aus verschiedenen Ländern zeigt das Vertrauen des Marktes in die Position von Strabag als eines der führenden europäischen Unternehmen in der Bautechnologie“, so Christoph Moser, Partner und Co-Leiter der Schönherr-Kapitalmarktpraxis bei Schönherr.

  • Das Schönherr-Team wurde von Christoph Moser und Counsel Angelika Fischer geleitet. Aktiv waren auch Daniel Gritsch (Rechtsanwalt) sowie Laura Knoblechner.
  • Clifford Chance fungierte als Rechtsberater für US-Recht (Federführung: George Hacket, Andrei Manea, Maks Mencin).

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