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Dänisch-australisches Energie-Bündnis am deutschen Markt: Die Kanzleien

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Batteriespeicher-Projekte. Copenhagen Energy geht eine strategische Partnerschaft mit Akaysha Energy aus Australien ein. Gorrissen Federspiel und Hengeler Mueller helfen.

Copenhagen Energy, ein führendes europäisches Energietechnologieunternehmen, ist eine strategische Partnerschaft mit dem australischen Unternehmen Akaysha Energy eingegangen, so eine Aussendung.

Die Pläne

Akaysha Energy entwickelt große Batteriespeichersysteme (BESS) mit einer im Bau befindlichen Kapazität von derzeit 4.500 MWh. Ziel der Partner ist die Entwicklung und Realisierung von BESS-Megaprojekten in Deutschland.

Die Partnerschaft beschleunige den Rollout flexibler Energiespeicherkapazitäten durch eine Bündelung der Expertise von Akaysha bei der Umsetzung groß angelegter BESS-Projekte mit dem marktspezifischen Know-how von Copenhagen Energy in Europa.

Das Beratungsteam

Hengeler Mueller hat Copenhagen Energy in einem integrierten Team gemeinsam mit Gorrissen Federspiel beraten. Die Federführung im Gorrissen Federspiel-Team lag bei Charlotte Louise Thorsen, Partnerin, sowie Hans Nikolaj Amsinck Boie, Managing Counsel.

Bei Hengeler Mueller waren aktiv (Corporate/M&A): Sebastian Schneider (Partner, Frankfurt), Andreas Breier (Counsel, Berlin, beide Federführung), Julia Tittel (Associate, Frankfurt); im Energierecht/Regulierung: Jörg Meinzenbach (Partner, Düsseldorf), Paul David Rieger (Senior Associate), Malte Scholz (Associate, alle Düsseldorf); im Kartell- und Wettbewerbsrecht: Jörg Meinzenbach (Partner), Mats Kremer (Associate, beide Düsseldorf); und im Steuerrecht Sebastian Adam (Partner) sowie Sebastian Fernkorn (Associate) aus Frankfurt).

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