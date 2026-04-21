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Freshfields Wien macht Anna Kohlmaier zur Partnerin

Elena Brandt, Arne Constantin-Krawinkel, Nina Heym, Corin Gittinger, Laura Frühauf, Elisabeth Wulf, Uwe Salaschek, Anna Kohlmaier ©Freshfields

Wirtschaftskanzleien. Anwaltskanzlei Freshfields ernennt weltweit 47 neue Partner, davon Anna Kohlmaier aus Österreich. In Deutschland werden sieben Anwälte befördert.

Wirtschaftskanzlei Freshfields hat weltweit 47 Anwältinnen und Anwälte in die Partnerschaft aufgenommen – acht von ihnen kommen aus Deutschland und Österreich. Die Ernennungen erfolgen zum Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. Mai 2026, so eine Aussendung.

In Wien wurde Anna Kohlmaier aus der Praxisgruppe Dispute Resolution zur neuen Partnerin ernannt: Sie berate und vertrete Unternehmen in komplexen Streitigkeiten. Besondere Expertise hat die neue Freshfields-Partnerin demnach bei öffentlichkeitswirksamen Massenverfahren und grenzüberschreitenden Verteidigungsstrategien in den Bereichen des Zivil-, Gesellschafts-, und Kartellschadenersatzrechts. Ihre Mandanten kommen aus verschiedenen Branchen mit Fokus auf Technologie- und Industrieunternehmen sowie Finanzinstituten.

Die neuen Partnerinnen und Partner

Alle neu ernannten DACH-Partner im Überblick:

  • Elena Brandt (Düsseldorf), Dispute Resolution
  • Arne Constantin-Krawinkel (Frankfurt), Global Transactions
  • Laura Frühauf (Berlin), Global Transactions
  • Corin Gittinger (Berlin/Düsseldorf), Dispute Resolution
  • Nina Heym (Frankfurt), Global Transactions
  • Anna Kohlmaier (Wien), Dispute Resolution
  • Uwe Salaschek (Berlin), Antitrust, Competition and Trade
  • Elisabeth Wulf (Hamburg), Global TransactionsLife Sciences und Technologie

Zum Jahresbeginn hat Freshfields bereits die Private Equity- und M&A-Partnerriege um Florian Sippel, Carsten Bork, Lukas Treichl und David Schwintowski erweitert.

Das Statement

„Mit diesen Ernennungen stärken wir unsere Kanzlei gezielt bei Transaktionen, Streitbeilegung sowie Regulierung und investieren damit weiter in unsere Wachstumsfelder“, so Konrad Gröller, Regional Managing Partner für Kontinentaleuropa. „Unsere neuen Partnerinnen und Partner stehen allesamt für höchste Ansprüche und werden von unseren Mandanten für ihre stets kompetente und kommerziell bedeutsame Beratung außerordentlich geschätzt. Wir sind uns sicher, mit ihnen unsere Erfolgsgeschichte für unsere Mandanten fortzuschreiben. Ich heiße sie alle herzlich willkommen in der Partnerschaft.“

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