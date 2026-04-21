 Open menu
Bildung & Uni, Business, Finanz, M&A, Recht, Steuer, Tools, Werbung

NIU answers: Ihr KI-Recherche-Assistent für ESG-Fragen ist jetzt verfügbar

Im Nachhaltigkeits-Bereich sind zuletzt viele Fragen offengeblieben. Wir finden: Ihre Fragen verdienen NIU answers! Der juristisch fundierte, KI-basierte Recherche-Assistent NIU answers von MANZ ist unverzichtbar für Unternehmen, die ESG nicht nur verwalten, sondern verstehen und rechtssicher umsetzen wollen.

NIU answers wurde speziell für die österreichische Nachhaltigkeits-Branche entwickelt – und in einer erfolgreichen Early-Access-Phase bereits von rund 700 User:innen getestet. Ab heute steht Ihnen NIU answers zur Verfügung! Was bietet Ihnen NIU answers?

  • Qualität: NIU answers liefert – im Unterschied zu öffentlich zugänglichen KI-Chatbots – präzise Antworten ausschließlich auf Basis geprüfter Fachinhalte und unter Angabe aller Quellen im Volltext.
  • Nutzen: Die Antworten von NIU answers zeichnen sich durch hohen Praxisbezug, starke fachliche Fundierung und verständliche Sprache aus.
  • Sicherheit: Das Sprachmodell von „Claude“ (Anthropic) hinter NIU answers nutzt Inhalte ausschließlich zur Beantwortung von Fragen – es speichert sie nicht und lernt nicht daraus. Die Verarbeitung erfolgt auf europäischen Servern.

>>> Weiter zu NIU answers(Werbung)

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich gratis in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. NIU answers von Manz startet: KI-Recherche-Assistent für ESG
  2. KI-Durststrecke: Viele Unternehmen bleiben in der Pilotphase stecken
  3. Feierlich gebootet: Die TU Graz hat jetzt einen Cybersecurity Campus
  4. KI findet RDB: Präzisere Ergebnisse durch die Semantische Suche

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Wiener Büromarkt: Mehr Vermietungen, weniger Bauprojekte

Teure Energie: CFOs erwarten Inflationsanstieg auf 3,3 Prozent

KI-Durststrecke: Viele Unternehmen bleiben in der Pilotphase stecken

Hogast macht Christian Berlinger zum Vorstand für F&B und Vertrieb

KSV1870-CEO Ricardo-José Vybiral bleibt weitere fünf Jahre

Neu in Finanz:

Talanx AG holt sich 1 Mrd. Euro mit White & Case

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

BAWAG will irische PTSB kaufen, Hengeler Mueller hilft

Donau macht Rainer Vogelmann zum Wiener Landesdirektor

Digitaler Euro kommt: Rechtliche Rahmen­be­din­gun­gen und Bedenken

Neu in Recht:

NIU answers: Ihr KI-Recherche-Assistent für ESG-Fragen ist jetzt verfügbar

NIU answers von Manz startet: KI-Recherche-Assistent für ESG

Dänisch-australisches Energie-Bündnis am deutschen Markt: Die Kanzleien

Freshfields Wien macht Anna Kohlmaier zur Partnerin

UNIQA trennt sich von 2,4 Mio. Strabag-Aktien: Die Berater

Neu in Steuer:

Forvis Mazars Legal holt Christina Hummer für Kartellrecht

Der 33. Quellensteuertag kommt im Juni: KESt & Co

ASW-Webinar zu Entgelttransparenz und Equal Pay am 12. Mai

KPMG Österreich macht Lukas Maukner zum Tax-Partner

ASW: Birgit Binnyei leitet jetzt den Fachbereich Ausbildung

Neu in Bildung/Uni:

Neues Josef-Ressel-Zentrum in Wels produziert „Digitale Zwillinge“

Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast

Feierlich gebootet: Die TU Graz hat jetzt einen Cybersecurity Campus

Neues Fachbuch: Wirtschaftspolitik in herausfordernden Zeiten

Team der Uni Wien gewinnt Roman Law Moot Court

Neu in Personalia:

Freshfields Wien macht Anna Kohlmaier zur Partnerin

Forvis Mazars Legal holt Christina Hummer für Kartellrecht

PHH hat neue Anwältin für Immobilienrecht: Isabella Kehrer

Martina Grama ist neue Anwältin für IP+IT bei Kanzlei KWR

Hogast macht Christian Berlinger zum Vorstand für F&B und Vertrieb

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

NIU answers: Ihr KI-Recherche-Assistent für ESG-Fragen ist jetzt verfügbar

NIU answers von Manz startet: KI-Recherche-Assistent für ESG

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast

Nemetschek kauft HCSS von Thoma Bravo mit Latham & Watkins