NIU answers: Ihr KI-Recherche-Assistent für ESG-Fragen ist jetzt verfügbar

Im Nachhaltigkeits-Bereich sind zuletzt viele Fragen offengeblieben. Wir finden: Ihre Fragen verdienen NIU answers! Der juristisch fundierte, KI-basierte Recherche-Assistent NIU answers von MANZ ist unverzichtbar für Unternehmen, die ESG nicht nur verwalten, sondern verstehen und rechtssicher umsetzen wollen.

NIU answers wurde speziell für die österreichische Nachhaltigkeits-Branche entwickelt – und in einer erfolgreichen Early-Access-Phase bereits von rund 700 User:innen getestet. Ab heute steht Ihnen NIU answers zur Verfügung! Was bietet Ihnen NIU answers?

Qualität: NIU answers liefert – im Unterschied zu öffentlich zugänglichen KI-Chatbots – präzise Antworten ausschließlich auf Basis geprüfter Fachinhalte und unter Angabe aller Quellen im Volltext .

NIU answers liefert – im Unterschied zu öffentlich zugänglichen KI-Chatbots – präzise Antworten ausschließlich auf Basis und unter Angabe im . Nutzen: Die Antworten von NIU answers zeichnen sich durch hohen Praxisbezug , starke fachliche Fundierung und verständliche Sprache aus.

Die Antworten von NIU answers zeichnen sich durch hohen , starke und aus. Sicherheit: Das Sprachmodell von „Claude“ (Anthropic) hinter NIU answers nutzt Inhalte ausschließlich zur Beantwortung von Fragen – es speichert sie nicht und lernt nicht daraus. Die Verarbeitung erfolgt auf europäischen Servern.

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